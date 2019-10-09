Пресс-секретарь Зеленского оправдалась за свой "ляп" с Киевом

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала скандал, в который сама же и попала. Помощница главы президента транслитерировала название украинской столицы на российский манер. Это она сделала в одном из своих постов в Twitter.

Так, 8 октября Юлия Мендель принесла свои извинения за неправильное написание Киева на английском языке.

"Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавнем твите. Простите. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия !Киева", - написала помощница Зеленского.

Скриншот поста (Twitter)

Пользователи сети прокомментировали извинения Мендель в комментариях к ее посту. Люди не спешат прощать Мендель.

А скажи паляниця!

Лунають постріли.

ОК. Тепер лишилось вивчити українську мову і не кидатись на людей.

Невже? А когли вибачишся перед армією за наклеп?

Единожды солгавший! Кто тебе поверит?

Скриншот комментариев (twitter.com/IuliiaMendel)

Отметим, что Мендель ведет свою страницу в Twitter исключительно на английском языке.

Ранее пресс-секретарь Зеленского опубликовала цитату из интервью президента для издания Kyodo и написала, что Зеленский давал интервью в Киеве.