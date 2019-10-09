Прес-секретар Зеленського виправдалася за свій "ляп" з Києвом

Пресс-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала скандал, в який сама ж і потрапила. Помічниця президента транслітерувала назву української столиці на російський манер. Це вона зробила в одному зі своїх постів в Twitter.

Так, 8 жовтня Юлія Мендель принесла свої вибачення за неправильне написання Києва на англійській мові.

"Kyiv not Kiev. Я не змінила назву столиці України в недавньому твіті. Вибачте. У всіх моїх твітах згадується виключно українська версія !Києва", - написала помічниця Зеленського.

Скріншот поста (Twitter)

Користувачі мережі прокоментували вибачення Мендель в коментарях до посту. Люди не поспішають прощати Мендель.

А скажи паляниця!

Лунають постріли.

ОК. Тепер залишилось вивчити українську мову і не кидатись на людей.

Невже? А когли вибачишся перед армією за наклеп?

Раз солгавший! Хто тобі повірить?

Скріншот коментарів (twitter.com/IuliiaMendel)

Зазначимо, що Мендель веде свою сторінку в Twitter виключно англійською мовою.

Раніше прес-секретар Зеленського опублікувала цитату з інтерв'ю президента для видання Kyodo і написала, що Зеленський давав інтерв'ю в Києві.