Помощница Зеленского снова оскандалилась и разозлила сеть: все подробности

Мендель в очередной раз в центре скандала
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель транслитерировала название украинской столицы на российский манер. Это произошло в одном из ее постов в Twitter.
Мендель ведет свою страницу в Twitter исключительно на английском языке. Вчера, 6 октября, она упомянула украинскую столицу, и написала не Kyiv, как правильно, а Kiev.
Пресс-секретарь Зеленского опубликовала цитату из интервью президента для издания Kyodo и написала, что Зеленский давал интервью в Киеве.
Скриншот с Twitter
Пользователи сети сразу же заметили эту ошибку и бурно отреагировали на нее.
Скриншоты с Twitter
Напомним, что Мендель подарили намордник и поводок. Это стало напоминанием об инциденте с журналистом программы "Схемы" Сергеем Андрушко, которого Мендель толкала и не давала подойти к Зеленскому.