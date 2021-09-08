Преподаватель харьковского университета обвинила руководство в махинациях с выплатами: вуз попал в громкий скандал

Что стало причиной скандала

По ее словам, не все сотрудники вуза получили выплаты на оздоровление. Кроме того, эти выплаты в бюджетные средства были заложены еще в начале календарного года, выделены государством и перечислены вуза. Также их невыплата означает финансовые махинации с бюджетными средствами.

"Суммы оздоровительных выплат не только фигурировали в расчетных листах за июль у всех без исключения сотрудников, но из них даже было удержано 21% подоходного налога. То есть, по мнению ректората, преподаватели вуза настолько богаты, что могут платить налоги даже с неполученных денег?!",- рассказывает женщина.

Ольга рассказала, что до отпуска всем научно-педагогическим работникам должно выплачиваться месячное пособие по восстановлению зарплат. В частности преподаватели, которые остались работать в университете, получили свои деньги только до 1 сентября, а те, кто уволился, вообще не получили.

Она отметила, что в соцсетях при этом лицемерно создается образ заботливого руководства, которое переживает и беспокоится о педагогах.

Интересно, что не только Ольга решила уволиться из вуза. Другие работники Херсонского государственного университета так стремительно уходят оттуда в другие вузы и школы.

В комментариях пользователи пишут, что эту ситуацию просто так оставлять нельзя и нужно наказать виновных.