Викладачка харківського університету звинуватила керівництво у махінаціях з виплатами: виш втрапив у гучний скандал

Що стало причиною скандалу

За її словами, не всі співробітники вишу отримали виплати на оздоровлення. Окрім того, ці виплати у бюджетні кошти були закладені ще на початку календарного року, виділені державою та перераховані вишу. Також їх невиплата означає фінансові махінації з бюджетними коштами.

"Суми оздоровчих виплат не тільки фігурували в розрахункових листах за липень у всіх без винятку співробітників, але з них навіть було утримано 21% прибуткового податку. Тобто, на думку ректорату, викладачі вишу настільки багаті, що можуть платити податки навіть з неотриманих грошей?!", - розповідає жінка.

Ольга розповіла, що до відпустки всім науково-педагогічним працівникам повинна виплачуватись місячна допомога по відновленню зарплат. Зокрема викладачі, які залишились працювати в університеті, отримали свої гроші тільки до 1 вересня, а ті, хто звільнився, взагалі не отримали.

Вона зазначила, що у соцмережах при цьому лицемірно створюється образ турботливого керівництва, яке переживає та турбується про педагогів.

Цікаво, що не лише Ольга вирішила звільнитися з вишу. Інші працівники Херсонського державного університету так стрімко йдуть звідти в інші виші та школи.

У коментарях користувачі пишуть, що цю ситуацію просто так залишати не можна і потрібно покарати винних.