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Преподаватель харьковского университета обвинила руководство в махинациях с выплатами: вуз попал в громкий скандал

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Харьков, Среда 08 сентября 2021 18:43
Преподаватель харьковского университета обвинила руководство в махинациях с выплатами: вуз попал в громкий скандал Харьковский университет попал в скандал (фото: facebook.com/Ольга Геринбург)
Автор: Тетяна Самарук

Ученые и преподаватели Херсонского государственного университета, которые уволились из вуза в течение этого лета, по решению руководства ХГУ не получили выплаты, гарантированные им законом.

Об этом в Facebook написала бывшая преподавательница Ольга Герінбург.

Что стало причиной скандала

По ее словам, не все сотрудники вуза получили выплаты на оздоровление. Кроме того, эти выплаты в бюджетные средства были заложены еще в начале календарного года, выделены государством и перечислены вуза. Также их невыплата означает финансовые махинации с бюджетными средствами.

"Суммы оздоровительных выплат не только фигурировали в расчетных листах за июль у всех без исключения сотрудников, но из них даже было удержано 21% подоходного налога. То есть, по мнению ректората, преподаватели вуза настолько богаты, что могут платить налоги даже с неполученных денег?!",- рассказывает женщина.

Ольга рассказала, что до отпуска всем научно-педагогическим работникам должно выплачиваться месячное пособие по восстановлению зарплат. В частности преподаватели, которые остались работать в университете, получили свои деньги только до 1 сентября, а те, кто уволился, вообще не получили.

Она отметила, что в соцсетях при этом лицемерно создается образ заботливого руководства, которое переживает и беспокоится о педагогах.

Интересно, что не только Ольга решила уволиться из вуза. Другие работники Херсонского государственного университета так стремительно уходят оттуда в другие вузы и школы.

В комментариях пользователи пишут, что эту ситуацию просто так оставлять нельзя и нужно наказать виновных.

  • Организуем акции. Эта коррупция и произвол кончит наш вуз. Разбегутся молодые креативные, эмоционально не выгоревшие. Останутся те, кто втянулся и работает потому что, а куда? В такую атмосферу не придут качественные преподаватели;
  • Конечно надо об этом говорить, иначе никто не узнает вообще о произволе вуза;
  • Как это печально. Если работника сокращают, ему тоже обязаны выплатить деньги в размере одного оклада. Но к сожалению, на практике этого нет.

Ранее мы сообщали, что на Буковине директор лицея назвал женщину "затычкой", а детей сравнил с товарами. Скандал попал на видео.

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