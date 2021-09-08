Преподаватель харьковского университета обвинила руководство в махинациях с выплатами: вуз попал в громкий скандал

Ученые и преподаватели Херсонского государственного университета, которые уволились из вуза в течение этого лета, по решению руководства ХГУ не получили выплаты, гарантированные им законом.

Что стало причиной скандала

По ее словам, не все сотрудники вуза получили выплаты на оздоровление. Кроме того, эти выплаты в бюджетные средства были заложены еще в начале календарного года, выделены государством и перечислены вуза. Также их невыплата означает финансовые махинации с бюджетными средствами.

"Суммы оздоровительных выплат не только фигурировали в расчетных листах за июль у всех без исключения сотрудников, но из них даже было удержано 21% подоходного налога. То есть, по мнению ректората, преподаватели вуза настолько богаты, что могут платить налоги даже с неполученных денег?!",- рассказывает женщина.

Ольга рассказала, что до отпуска всем научно-педагогическим работникам должно выплачиваться месячное пособие по восстановлению зарплат. В частности преподаватели, которые остались работать в университете, получили свои деньги только до 1 сентября, а те, кто уволился, вообще не получили.

Она отметила, что в соцсетях при этом лицемерно создается образ заботливого руководства, которое переживает и беспокоится о педагогах.

Интересно, что не только Ольга решила уволиться из вуза. Другие работники Херсонского государственного университета так стремительно уходят оттуда в другие вузы и школы.

В комментариях пользователи пишут, что эту ситуацию просто так оставлять нельзя и нужно наказать виновных.