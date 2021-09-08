Викладачка харківського університету звинуватила керівництво у махінаціях з виплатами: виш втрапив у гучний скандал

Науковці та викладачі Херсонського державного університету, які звільнилися з вишу протягом цього літа, за рішенням керівництва ХДУ не отримали виплати, гарантовані їм законом.

Що стало причиною скандалу

За її словами, не всі співробітники вишу отримали виплати на оздоровлення. Окрім того, ці виплати у бюджетні кошти були закладені ще на початку календарного року, виділені державою та перераховані вишу. Також їх невиплата означає фінансові махінації з бюджетними коштами.

"Суми оздоровчих виплат не тільки фігурували в розрахункових листах за липень у всіх без винятку співробітників, але з них навіть було утримано 21% прибуткового податку. Тобто, на думку ректорату, викладачі вишу настільки багаті, що можуть платити податки навіть з неотриманих грошей?!", - розповідає жінка.

Ольга розповіла, що до відпустки всім науково-педагогічним працівникам повинна виплачуватись місячна допомога по відновленню зарплат. Зокрема викладачі, які залишились працювати в університеті, отримали свої гроші тільки до 1 вересня, а ті, хто звільнився, взагалі не отримали.

Вона зазначила, що у соцмережах при цьому лицемірно створюється образ турботливого керівництва, яке переживає та турбується про педагогів.

Цікаво, що не лише Ольга вирішила звільнитися з вишу. Інші працівники Херсонського державного університету так стрімко йдуть звідти в інші виші та школи.

У коментарях користувачі пишуть, що цю ситуацію просто так залишати не можна і потрібно покарати винних.