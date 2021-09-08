Викладачка харківського університету звинуватила керівництво у махінаціях з виплатами: виш втрапив у гучний скандал
Науковці та викладачі Херсонського державного університету, які звільнилися з вишу протягом цього літа, за рішенням керівництва ХДУ не отримали виплати, гарантовані їм законом.
Про це у Facebook написала колишня викладачка Ольга Герінбург.
Що стало причиною скандалу
За її словами, не всі співробітники вишу отримали виплати на оздоровлення. Окрім того, ці виплати у бюджетні кошти були закладені ще на початку календарного року, виділені державою та перераховані вишу. Також їх невиплата означає фінансові махінації з бюджетними коштами.
"Суми оздоровчих виплат не тільки фігурували в розрахункових листах за липень у всіх без винятку співробітників, але з них навіть було утримано 21% прибуткового податку. Тобто, на думку ректорату, викладачі вишу настільки багаті, що можуть платити податки навіть з неотриманих грошей?!", - розповідає жінка.
Ольга розповіла, що до відпустки всім науково-педагогічним працівникам повинна виплачуватись місячна допомога по відновленню зарплат. Зокрема викладачі, які залишились працювати в університеті, отримали свої гроші тільки до 1 вересня, а ті, хто звільнився, взагалі не отримали.
Вона зазначила, що у соцмережах при цьому лицемірно створюється образ турботливого керівництва, яке переживає та турбується про педагогів.
Цікаво, що не лише Ольга вирішила звільнитися з вишу. Інші працівники Херсонського державного університету так стрімко йдуть звідти в інші виші та школи.
У коментарях користувачі пишуть, що цю ситуацію просто так залишати не можна і потрібно покарати винних.
- Організовуймо акції. Ця корупція і свавілля скінчить наш виш. Розбіжаться молоді креативні, емоційно не вигорілі. Залишаться ті, хто втягнувся і працює тому що, а куди? У таку атмосферу не прийдуть якісні викладачі;
- Звичайно треба про це говорити, інакше ніхто не дізнається взагалі про свавілля вишу;
- Як це сумно. Якщо працівника скорочують, йому теж зобов'язані виплатити гроші в розмірі одного окладу. Але на жаль, на практиці цього немає.
Раніше ми повідомляли, що на Буковині директор ліцею назвав жінку "затичкою", а дітей порівняв з товарами. Скандал потрапив на відео.
Також ми розповідали, що у Львові спалахнув скандал у садочку через побори та цькування.