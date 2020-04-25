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Не эффективен против коронавируса: ученые развенчали миф о популярном лекарстве

STYLERКоронавирус    25.04.2020 - 19:10
Не эффективен против коронавируса: ученые развенчали миф о популярном лекарстве
Ученые опровергли эффективность препарата от COVID-19 (Фото: freepik)

Ученые провели исследование трех препаратов от коронавируса и опровергли их эффективность

Коронавирус в Украине и мире поразил уже более двух с половиной миллиона людей. Ученые всего мира изучают новую болезнь и проводят исследования в области характеристик COVID-19, его лечения и вакцины.

Некоторые известные противовирусные препараты были проверены и ранее ученые заявляли об эффективности лекарства Арбидол, которое изготовляли в России. Однако недавние исследования группы китайских ученых опровергли данное утверждение.

В испытаниях участвовали три популярных препарата: лопинавир, ритонавир и арбидол. Все три препарата оказались неэффективными в борьбе с коронавирусом.

"Мы обнаружили, что они не улучшают клинические результаты, но могут вызвать побочные эффекты", - сообщил замдиректора Центра инфекционных болезней больницы Гуанчжоу Линхуа Ли.

В Национальной комиссии здравоохранения Китая эти препараты в феврале 2020 года были внесены в список рекомендованных лекарств. На предварительных испытаниях с вирусами SARS и MERS эти препараты были одобрены.

Для эксперимента были приглашены добровольцы с легкой и среднетяжелой формой коронавируса. Треть пациентов получила для лечения лопинавир+ритонавир, еще 35 пациентов – арбидол. Остальным дали плацебо.

У всех трех групп после первой и второй недели приема препаратов были сходные результаты. Ученые не обнаружили у пациентов ни снижения симптомов коронавируса, ни улучшения результатов компьютерной томографии.

Кроме того, пациенты первых двух групп жаловались на побочные эффекты: тошноту, диарею, снижение аппетита. У пациентов с плацебо побочных эффектов не было.

"Судя по нашим выводам, врачи должны тщательно подумать, прежде чем выписывать инфицированным пациентам эти препараты", - отметил Линхуа Ли.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский категорически раскритиковал популярное лекарство от коронавируса.

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