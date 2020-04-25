Не ефективний проти коронавірусу: вчені розвінчали міф про популярні ліки

Вчені спростували ефективність препарату від COVID-19 (Фото: freepik)

Вчені провели дослідження трьох препаратів від коронавірусу і спростували їх ефективність

Коронавірус в Україні та світі вразив уже понад два з половиною мільйони людей. Вчені всього світу вивчають нову хворобу і проводять дослідження у галузі характеристик COVID-19, його лікування та вакцини.

Деякі відомі противірусні препарати були перевірені й раніше вчені заявляли про ефективність препарату Арбідол, який виготовляли в Росії. Проте недавні дослідження групи китайських вчених спростували це твердження.

У випробуваннях брали участь три популярних препарати: лопінавір, ритонавір і арбідол. Всі три препарати виявилися неефективними в боротьбі з коронавірусом.

"Ми виявили, що вони не покращують клінічні результати, але можуть викликати побічні ефекти", - повідомив заступник директора Центру інфекційних хвороб лікарні Гуанчжоу Линхуа Чи.

У Національній комісії охорони здоров'я Китаю ці препарати в лютому 2020 року були внесені у список рекомендованих ліків. На попередніх випробуваннях з вірусами SARS та MERS ці препарати були схвалені.

Для експерименту були запрошені добровольці з легкою і середньо важкою формою коронавірусу. Третина пацієнтів отримала для лікування лопінавір+ритонавір, ще 35 пацієнтів – арбідол. Іншим дали плацебо.

У всіх трьох груп після першого та другого тижня прийому препаратів були схожі результати. Вчені не виявили у пацієнтів ні зниження симптомів коронавірусу, ні поліпшення результатів комп'ютерної томографії.

Крім того, пацієнти перших двох груп скаржилися на побічні ефекти: нудоту, діарею, зниження апетиту. У пацієнтів з плацебо побічних ефектів не було.

"Судячи за нашими висновками, лікарі повинні ретельно подумати, перш ніж виписувати інфікованим пацієнтам ці препарати", - зазначив Линхуа Чи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський категорично розкритикував популярні ліки проти коронавірусу.