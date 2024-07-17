Преображення Господнє 2024: коли велике свято і що треба встигнути зробити

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про історію і традиції Преображення Господнього та що треба встигнути до свята.

Історія свята

Преображення Господнє є важливим християнським святом, яке відзначається у Православній церкві з IV століття. Після переходу на новоюліанський календар, дата свята змістилася з 19 на 6 серпня.

Цей день присвячено події, коли Ісус Христос з'явився перед апостолами в білому одязі та у світлі на горі Фавор. Суть свята полягає в вдячності перед Богом за всі блага, що надані людству.

Преображення припадає на період Успенського посту, відомого також як Спасівка, під час якого віряни дотримуються певних правил. Однак у цей день дозволяється споживати рибу, масло та вино, що робить його особливим у календарі постів.

Це свято також відоме як Яблучний Спас або Великий Спас, і символізує врожай і освячення природних дарів. Цього дня заведено освячувати у церкві яблука, сливи, груші, мед, вінки з польових квітів, мак, моркву, цибулю та лікарські трави.

Що треба встигнути до свята

Перед святом важливо навести порядок у домі, оскільки в день Яблучного Спаса працювати заборонено. Згідно з віруваннями українців, якщо не підготуватися заздалегідь і зустріти свято в безладі, це може принести вам і вашій родині невдачі на цілий рік. Прибирання включає миття підлоги, прання білизни та усунення будь-якого хаосу в оселі.

На саме свято, 6 серпня, обов'язково потрібно скуштувати освячене в церкві яблуко. Цей ритуал символізує вдячність за урожай і благословення на прийдешній рік.

Таким чином, підготовка до свята включає генеральне прибирання, планування святкових ритуалів та дотримання традиційних заборон, щоб зустріти Яблучний Спас у гармонії і порядку.

Традиції свята

На Яблучний Спас існують традиції, що стосуються плодів нового врожаю. Згідно з правилами, їх можна було пробувати лише після освячення у церкві під час свята Преображення.

Вважалося, що якщо скуштувати яблука, груші чи виноград з нового врожаю до Спасу, це може спричинити неприємності, включаючи те, що померлі родичі на небесах не отримають святкового частування. Крім того, за старими повір’ями, жінка, яка порушила це правило, могла навіть взяти на себе первородний гріх Єви.

Традиційно на Яблучний Спас випікають перший хліб з нового урожаю, а в кутку ставлять сноп, з якого в'яжуть "дідову бороду". Після освячення кошику із фруктами у церкві, вважається добрим тоном пригостити яблуками нужденних і поділитися плодами зі своїми родичами.

Цього дня строго заборонено виконувати роботи на городах і в саду, а також влаштовувати в хаті прибирання, прати, шити чи в'язати. А щоб зробити волосся густішим і пишнішим, дівчатам рекомендують розчісувати волосся гребенем саме з деревини яблуні. Крім того, у цей день не можна вбивати будь-яких комах, включаючи навіть шкідників. Вважається, що це може призвести до лиха.