Преображение Господне 2024: когда большой праздник и что нужно успеть сделать

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории и традициях Преображения Господня и что нужно успеть да праздника.

История праздника

Преображение Господне является важным христианским праздником, отмечаемым в Православной церкви с IV века. После перехода на новый юлианский календарь, дата праздника сместилась с 19 на 6 августа.

Этот день посвящен событию, когда Иисус Христос предстал перед апостолами в белой одежде и в свете на горе Фавор. Сущность праздника заключается в благодарности перед Богом за все блага, предоставленные человечеству.

Преображение приходится на период Успенского поста, известного также как Спасовка, во время которого верующие соблюдают определенные правила. Однако в этот день разрешается употреблять в пищу рыбу, масло и вино, что делает его особенным в календаре постов.

Этот праздник также известен как Яблочный Спас или Великий Спас и символизирует урожай и освящение природных даров. В этот день принято освящать в церкви яблоки, сливы, груши, мед, венки из полевых цветов, мак, морковь, лук и лекарственные травы.

Что нужно успеть к празднику

Перед праздником важно навести порядок в доме, потому что в день Яблочного Спаса работать запрещено. Согласно верованиям украинцев, если не подготовиться заранее и встретить праздник в беспорядке, это может доставить вам и вашей семье неудачи на целый год. Уборка включает мытье полов, стирку белья и устранение любого хаоса в доме.

На сам праздник, 6 августа, обязательно нужно отведать освященное в церкви яблоко. Этот ритуал символизирует благодарность за урожай и благословение на будущий год.

Таким образом, подготовка к празднику включает в себя генеральную уборку, планирование праздничных ритуалов и соблюдение традиционных запретов, чтобы встретить Яблочный Спас в гармонии и порядке.

Традиции праздника

На Яблочный Спас есть традиции, касающиеся плодов нового урожая. Согласно правилам, их можно было пробовать только после освящения в церкви во время праздника Преображения.

Считалось, что если отведать яблоки, груши или виноград из нового урожая до Спаса, это может повлечь за собой неприятности, включая то, что умершие родственники на небесах не получат праздничного угощения. Кроме того, по старым поверьям, женщина, нарушившая это правило, могла даже взять на себя первородный грех Евы.

Традиционно на Яблочный Спас выпекают первый хлеб из нового урожая, а в углу ставят сноп, из которого вяжут "дедову бороду". После освящения корзины с фруктами в церкви, считается хорошим тоном угостить яблоками нуждающихся и поделиться плодами со своими родственниками.

В этот день строго запрещено выполнять работы на огородах и в саду, а также устраивать дома уборку, стирать, шить или вязать. А чтобы сделать волосы более густыми и пышными, девушкам рекомендуют расчесывать волосы гребнем именно из древесины яблони. Кроме того, в этот день нельзя убивать каких-либо насекомых, включая даже вредителей. Считается, что это может привести к беде.