Премия Золотая Малина 2022: объявлены все номинанты, а Брюс Уиллис стал рекордсменом по провалам

Американская антипремия Золотая Малина объявила списки номинантов на звание самых громких провалов в кино в 2021 году. Больше всего провалов оказалось у знаменитого Брюса Уиллиса, для которого создали специальную номинацию.
Список всех номинантов на Золотую Малину разместили на Razzies.
Фильм "Диана: Мюзикл" от Netflix собрал в этом году урожай – он попал сразу в 9 номинаций. Еще два фильма "Карен" и "Женщина в окне" – в пять номинаций. Фильм "Космический джем: Новое поколение" получил четыре номинации.
Но рекордсменом стал знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис, для которого создали отдельную номинацию. Все восемь фильмов с его участием за 2021 год стали абсолютно провальными.
Худший фильм
"Диана: Мюзикл"
"Бесконечность"
"Карен"
"Космический джем: Новое поколение"
"Женщина в окне"
Худший актер
Скотт Иствуд ("Опасный")
Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл")
Леброн Джеймс ("Космический джем: Новое поколение")
Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен")
Марк Уолберг ("Бесконечность")
Худшая актриса
Эми Адамс ("Женщина в окне")
Жанна де Ваал ("Диана: Мюзикл")
Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле")
Тэрин Мэннинг ("Карен")
Руби Роуз ("Ангел мести")
Diana: The Musical
Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года
"Американская осада"
"Преступный квест"
"Звездный рубеж"
"Тупик"
"Крепость"
"Полночь на злаковом поле"
"За гранью жизни"
"Выжить в игре"
Худшая актриса второго плана
Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен")
Софи Куксон ("Бесконечность")
Дави Эрин ("Диана: Мюзикл")
Джуди Кэй ("Диана: Мюзикл")
Тэрин Мэннинг ("Все до последнего")
Худший актер второго плана
Бен Аффлек ("Последняя дуэль")
Джаред Лето ("Дом Gucci")
Ник Кэннон ("Ограбление по-джентельменски")
Мэл Гибсон ("Опасный")
Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл")
Худший ремейк или сиквел фильма
"Карен"
"Космический джем: Новое поколение"
"Том и Джерри"
"Афера Оливера Твиста"
"Женщина в окне"
Худший режиссер
Кристофер Эшли ("Диана: Мюзикл")
Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен")
Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен")
Ренни Харлин ("Ограбление по-джентельменски")
Джо Райт ("Женщина в окне")
Космический джем: Новое поколение
Худший сценарий
"Диана: Мюзикл"
"Карен"
"Афера Оливера Твиста"
"Женщина в окне"
"Ограбление по-джентльменски"
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