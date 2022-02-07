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Премія Золота Малина 2022: оголошені всі номінанти, а Брюс Вілліс став рекордсменом за провалами

Автор: Анна Шиканова

Американська антипремія Золота Малина оголосила списки номінантів на звання найгучніших провалів в кіно у 2021 році. Найбільше провалів виявилося у знаменитого Брюса Вілліса, для якого створили спеціальну номінацію.

Список усіх номінантів на Золоту Малину розмістили на Razzies.

Фільм "Діана: Мюзикл" від Netflix зібрав цього року урожай – він потрапив відразу в 9 номінацій. Ще два фільми "Карен" і "Жінка у вікні" – у п'ять номінацій. Фільм "Космічний джем: Нове покоління" отримав чотири номінації.

Але рекордсменом став знаменитий голлівудський актор Брюс Вілліс, для якого створили окрему номінацію. Всі вісім фільмів з його участю за 2021 рік стали абсолютно провальними.

Найгірший фільм

  • "Діана: Мюзикл"
  • "Нескінченність"
  • "Карен"
  • "Космічний джем: Нове покоління"
  • "Жінка у вікні"

Найгірший актор

  • Скотт Іствуд ("Небезпечний")
  • Роу Хартемпф ("Діана: Мюзикл")
  • Леброн Джеймс ("Космічний джем: Нове покоління")
  • Бен Платт ("Дорогий Еван Хансен")
  • Марк Уолберг ("Нескінченність")

Найгірша актриса

  • Емі Адамс ("Жінка у вікні")
  • Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл")
  • Меган Фокс ("Північ на злаковому полі")
  • Терін Меннінг ("Карен")
  • Рубі Роуз ("Ангел помсти")

Diana: The Musical

Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року

  • "Американська облога"
  • "Злочинний квест"
  • "Зоряний рубіж"
  • "Глухий кут"
  • "Фортеця"
  • "Північ на злаковому полі"
  • "За межею життя"
  • "Вижити в грі"

Найгірша актриса другого плану

  • Емі Адамс ("Дорогий Еван Хансен")
  • Софі Куксон ("Нескінченність")
  • Даві Ерін ("Діана: Мюзикл")
  • Джуді Кей ("Діана: Мюзикл")
  • Терін Меннінг ("Все до останнього")

Найгірший актор другого плану

  • Бен Аффлек ("Остання дуель")
  • Джаред Лето ("Будинок Gucci")
  • Нік Кеннон ("Пограбування по-джентельменськи")
  • Мел Гібсон ("Небезпечний")
  • Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл")

Найгірший ремейк або продовження фільму

  • "Карен"
  • "Космічний джем: Нове покоління"
  • "Том і Джеррі"
  • "Афера Олівера Твіста"
  • "Жінка у вікні"

Найгірший режисер

  • Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл")
  • Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Хансен")
  • Демон "Коук" Деніелс ("Карен")
  • Ренні Харлін ("Пограбування по-джентельменськи")
  • Джо Райт ("Жінка у вікні")

Космічний джем: Нове покоління

Найгірший сценарій

  • "Діана: Мюзикл"
  • "Карен"
  • "Афера Олівера Твіста"
  • "Жінка у вікні"
  • "Пограбування по-джентльменськи"

Церемонія нагородження переможців запланована на 26 березня 2022 року – за один день до оголошення переможців "Оскар".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто став переможцем Золотого глобуса 2022.

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Брюс УиллискинопремияЗолотая Малина