Премія Золота Малина 2022: оголошені всі номінанти, а Брюс Вілліс став рекордсменом за провалами

Американська антипремія Золота Малина оголосила списки номінантів на звання найгучніших провалів в кіно у 2021 році. Найбільше провалів виявилося у знаменитого Брюса Вілліса, для якого створили спеціальну номінацію.
Список усіх номінантів на Золоту Малину розмістили на Razzies.
Фільм "Діана: Мюзикл" від Netflix зібрав цього року урожай – він потрапив відразу в 9 номінацій. Ще два фільми "Карен" і "Жінка у вікні" – у п'ять номінацій. Фільм "Космічний джем: Нове покоління" отримав чотири номінації.
Але рекордсменом став знаменитий голлівудський актор Брюс Вілліс, для якого створили окрему номінацію. Всі вісім фільмів з його участю за 2021 рік стали абсолютно провальними.
Найгірший фільм
"Діана: Мюзикл"
"Нескінченність"
"Карен"
"Космічний джем: Нове покоління"
"Жінка у вікні"
Найгірший актор
Скотт Іствуд ("Небезпечний")
Роу Хартемпф ("Діана: Мюзикл")
Леброн Джеймс ("Космічний джем: Нове покоління")
Бен Платт ("Дорогий Еван Хансен")
Марк Уолберг ("Нескінченність")
Найгірша актриса
Емі Адамс ("Жінка у вікні")
Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл")
Меган Фокс ("Північ на злаковому полі")
Терін Меннінг ("Карен")
Рубі Роуз ("Ангел помсти")
Diana: The Musical
Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року
"Американська облога"
"Злочинний квест"
"Зоряний рубіж"
"Глухий кут"
"Фортеця"
"Північ на злаковому полі"
"За межею життя"
"Вижити в грі"
Найгірша актриса другого плану
Емі Адамс ("Дорогий Еван Хансен")
Софі Куксон ("Нескінченність")
Даві Ерін ("Діана: Мюзикл")
Джуді Кей ("Діана: Мюзикл")
Терін Меннінг ("Все до останнього")
Найгірший актор другого плану
Бен Аффлек ("Остання дуель")
Джаред Лето ("Будинок Gucci")
Нік Кеннон ("Пограбування по-джентельменськи")
Мел Гібсон ("Небезпечний")
Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл")
Найгірший ремейк або продовження фільму
"Карен"
"Космічний джем: Нове покоління"
"Том і Джеррі"
"Афера Олівера Твіста"
"Жінка у вікні"
Найгірший режисер
Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл")
Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Хансен")
Демон "Коук" Деніелс ("Карен")
Ренні Харлін ("Пограбування по-джентельменськи")
Джо Райт ("Жінка у вікні")
Космічний джем: Нове покоління
Найгірший сценарій
"Діана: Мюзикл"
"Карен"
"Афера Олівера Твіста"
"Жінка у вікні"
"Пограбування по-джентльменськи"
Церемонія нагородження переможців запланована на 26 березня 2022 року – за один день до оголошення переможців "Оскар".