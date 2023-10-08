Премія Global Teacher Prize 2023. Названо найкращих вчителів України

Церемонія нагородження найкращих українських педагогів відбулося 7 жовтня. Фіналістів премії відзначили у п'ятьох номінаціях. Кожен вчитель отримає грант в один мільйон гривень на здійснення своєї освітньої мрії.

Номінація "Дошкілля"

Це нова номінація, яка з'явилася 2023 року. Цю нагороду отримала вихователька закладу дошкільної освіти з Харкова - Вікторія Душина.

Номінація "Незламність"

Цю нагороду отримала викладачка з села Лісна Стінка Куп'янського району Харківської області Лариса Фесенко. Пані Лариса працювала директором та викладала англійську мову у Лісотехнічному ліцеї. Їй прийшлося пережити під час війни зраду колег, вона потрапила у полон до окупантів, де провела 45 днів і втікла від росіян у ніч деокупації Куп'янська.

Номінація "Вибір серцем"

Переможцем цієї номінації стала логопед закладу дошкільної освіти "№103 та реабілітаційного відділення міської лікарні у Миколаєві Катерина Якушевська. Останній свій урок пані Катерина провела 23 лютого 2022 року. А згодом дитячий садочок зруйнувала російська ракета.

Зараз Катерина працює у шпиталі та допомагає військовим відновлювати пам'ять та мовлення. І чекає, коли зможе повернутися до роботи з дітками.

Вчитель-новатор

Ним став викладач фізики з Запоріжжя Максим Гвоздецький, який викладає 9 років. Він навчався у Запорізькому університеті на факультеті фізики та не планував ставати викладачем. Але йому "випадково" запропонували спробувати себе у ролі вчителя і ця професія стала його покликанням.

"Я кажу дітям, що фізика завжди навколо нас. Завдяки ній можна полегшити собі життя та уникнути негативних ситуацій. Я хочу, щоб дітям на уроках було комфортно, цікаво і весело. При цьому намагаюся створити такі умови, щоб вони відчували себе не просто як на уроці, а щоб це була дружня розмова і проведення часу разом. Мене мотивують діти", - так викладач розповідає про свою професію.

Номінація "Молодий вчитель"

Нагороду отримав 23-річний Петро Сітек, викладач громадянської освіти у львівській Школі вільних та небайдужих. Він з дітьми проводить квести, дебати та різні активності. Діти знають, що на цих уроках вони можуть сміливо проявляти будь-які емоції. Пан Петро використовує гуманістичну педагогіку, спілкується з дітьми по можливості – на рівних, залучає усі новітні технології.

"Освіта може змінити світ, тому що тільки завдяки вихованню покоління ми будемо мати можливість зробити генерацію молодих людей, які будуть творити, а не руйнувати", - каже він.