Премия Global Teacher Prize 2023. Названы лучшие учителя Украины

Церемония награждения лучших украинских педагогов прошла 7 октября. Финалистов премии отметили в пяти номинациях. Каждый учитель получит грант в миллион гривен на осуществление своей образовательной мечты.

Номинация "Дошколье"

Это новая номинация, появившаяся в 2023 году. Эту награду получила воспитательница заведения дошкольного образования из Харькова - Виктория Душина.

Номинация "Несокрушимость"

Эту награду получила преподавательница из села Лесная Стенка Купянского района Харьковской области Лариса Фесенко. Лариса работала директором и преподавала английский язык в Лесотехническом лицее. Ей пришлось пережить во время войны предательство коллег, она попала в плен к оккупантам, где провела 45 дней и убежала от россиян в ночь деоккупации Купянска.

Номинация "Выбор сердца"

Победителем этой номинации стала логопед заведения дошкольного образования №103 и реабилитационного отделения городской больницы в Николаеве Екатерина Якушевская. Последний свой урок госпожа Екатерина провела 23 февраля 2022 года. А впоследствии детский сад разрушила российская ракета.

Сейчас Екатерина работает в госпитале и помогает военным восстанавливать память и вещание. И ждёт, когда сможет вернуться к работе с детьми.

Учитель-новатор

Им стал преподаватель физики из Запорожья Максим Гвоздецкий, преподающий 9 лет. Он учился в Запорожском университете на факультете физики и не планировал стать преподавателем. Но ему "случайно" предложили попробовать себя в качестве учителя и эта профессия стала его призванием.

"Я говорю детям, что физика всегда вокруг нас. Благодаря ей можно облегчить себе жизнь и избежать негативных ситуаций. Я хочу, чтобы детям на уроках было комфортно, интересно и весело. При этом стараюсь создать такие условия, чтобы они чувствовали себя не просто как на уроке, а чтобы это был дружеский разговор и времяпрепровождение вместе. Меня мотивируют дети", - так преподаватель рассказывает о своей профессии.

Номинация "Молодой учитель"

Награду получил 23-летний Петр Ситек, преподаватель гражданского образования во львовской Школе свободных и неравнодушных. Он с детьми проводит квесты, дебаты и разные активности. Дети знают, что на этих уроках они могут смело проявлять любые эмоции. Петр использует гуманистическую педагогику, общается с детьми по возможности – на равных, привлекает все новейшие технологии.

"Образование может изменить мир, потому что только благодаря воспитанию поколения мы будем иметь возможность произвести генерацию молодых людей, которые будут творить, а не разрушать", - говорит он.