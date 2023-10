Премʼєр-міністерка Італії розійшлася з чоловіком на фоні його "порад" дівчатам, як не бути зґвалтованими

За словами Джорджи, їхні з цивільним чоловіком шляхи "на якийсь час розійшлися".

"На цьому мої стосунки з Андреа Джамбруно, що тривали майже десять років, закінчуються. Я дякую йому за прекрасні роки, які ми провели разом, за труднощі, через які ми пройшли, і за те, що він подарував мені найголовніше в моєму житті - нашу доньку Джіневру. Наші шляхи на якийсь час розійшлися, і настав час визнати це", - написала політикиня в Х.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA