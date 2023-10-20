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Премʼєр-міністерка Італії розійшлася з чоловіком на фоні його "порад" дівчатам, як не бути зґвалтованими

П'ятниця 20 жовтня 2023 15:36
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Премʼєр-міністерка Італії розійшлася з чоловіком на фоні його "порад" дівчатам, як не бути зґвалтованими Джорджа Мелоні розійшлася з Андреа Джамбруно (фото: instagram.com/giorgiameloni)
Автор: Іванна Пашкевич

На тлі спалахнувшого скандалу, пов'язаного із сексистськими висловлюваннями журналіста Андреа Джамбруно, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила про завершення їхніх стосунків, які тривали майже десять років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку Мелоні у соцмережі X.

Мелоні розійшлася з цивільним чоловіком

За словами Джорджи, їхні з цивільним чоловіком шляхи "на якийсь час розійшлися".

"На цьому мої стосунки з Андреа Джамбруно, що тривали майже десять років, закінчуються. Я дякую йому за прекрасні роки, які ми провели разом, за труднощі, через які ми пройшли, і за те, що він подарував мені найголовніше в моєму житті - нашу доньку Джіневру. Наші шляхи на якийсь час розійшлися, і настав час визнати це", - написала політикиня в Х.

Нагадаємо, Андреа Джамбруно є ведучим інформаційної програми на каналі Mediaset.

Цього тижня з'явилися відеозаписи, на одному з яких він заграє з колегою, а на іншому хвалиться своїм романом і робить зневажливі коментарі на адресу колег-жінок, пропонуючи їм роботу в обмін на участь у груповому секі.

У серпні його вже піддали критиці за неприйнятні висловлювання щодо потерпілої у справі про групове зґвалтування.

Ба більше, Джамбруно своїми суперечливими заявами створив чимало політичних неприємностей для Мелоні.

Премʼєр-міністерка Італії розійшлася з чоловіком на фоні його &quot;порад&quot; дівчатам, як не бути зґвалтованими

Джорджи Мелоні розійшлася з Андреа Джамбруно (фото: instagram.com/giorgiameloni)

Він висловлював думку, що молоді жінки могли б уникнути сексуального насильства, якби утримувалися від алкоголю, а також порівнював міграцію з переміщенням худоби.

Нещодавно ми розповідали, що ексчоловік снайперки Євгенії Емеральд погрожує її вбити та забрати дитину.

Також ми писали, що Белла Хадід засвітилась з новим бойфрендом.

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