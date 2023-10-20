ua en ru
Пт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер-министр Италии разошлась с мужем на фоне его "советов" девушкам, как не быть изнасилованными

Пятница 20 октября 2023 15:36
UA EN RU
Премьер-министр Италии разошлась с мужем на фоне его "советов" девушкам, как не быть изнасилованными Джорджа Мэлони разошлась с Андреа Джамбруно (фото: instagram.com/giorgiameloni)
Автор: Иванна Пашкевич

На фоне разразившегося скандала, связанного с сексистскими высказываниями журналиста Андреа Джамбруно, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони объявила о завершении их отношений, длившихся почти десять лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Мэлони в соцсети X.

Мелони разошлась с гражданским мужем

По словам Джорджи, их с гражданским мужем пути "на время разошлись".

"На этом мои отношения с Андреа Джамбруно, длившиеся почти десять лет, заканчиваются. Я благодарю его за прекрасные годы, которые мы провели вместе, за трудности, через которые мы прошли, и за то, что он подарил мне самое главное в моей жизни - нашу дочь Джиневру. Наши пути на время разошлись, и пора признать это", - написала политик в Х.

Напомним, Андреа Джамбруно является ведущим информационной программы на канале Mediaset.

На этой неделе появились видеозаписи, на одной из которых он заигрывает с коллегой, а на другой хвастается своим романом и делает пренебрежительные комментарии в адрес коллег-женщин, предлагая им работу в обмен на участие в групповом секе.

В августе его уже подвергли критике за неприемлемые высказывания по поводу потерпевшей по делу о групповом изнасиловании.

Более того, Джамбруно своими противоречивыми заявлениями создал немало политических неприятностей для Мэлони.

Премьер-министр Италии разошлась с мужем на фоне его &quot;советов&quot; девушкам, как не быть изнасилованными

Джорджию Мэлони разошлась с Андреа Джамбруно (фото: instagram.com/giorgiameloni)

Он высказал мнение, что молодые женщины могли бы избежать сексуального насилия, если бы воздерживались от алкоголя, а также сравнивал миграцию с перемещением скота.

Недавно мы рассказывали, что экс-муж снайперши Евгении Эмеральд угрожает ее убить и забрать ребенка.

Также мы писали, что Белла Хадид засветилась с новым бойфрендом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министр Италия розлучення