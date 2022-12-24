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Прем'єр Британії опублікував зворушливий різдвяний ролик на підтримку України (відео)

Прем'єр Британії підтримав Україну (Скріншот із YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтримав Україну у різдвяному ролику.

Політик опублікував на YouTube зворушливе відео.

Про що різдвяний ролик

На відео режисер паралельно показав історії двох дівчаток – з Британії та України.

Напередодні Різдва маленька британка радіє святковій атмосфері та яскравим вогням, а малеча з України чує звуки виючої сирени, що сповіщає про тривогу, в її місті зовсім немає світла.

Закінчується відео тим, що маленька українка отримує посилку від британської дівчинки та посміхається.

Відео називається "Британія разом з Україною".

Зазначимо, що в коментарях під відео українці подякували прем'єру Британії за підтримку у такий тяжкий час.

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