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Премьер Британии опубликовал трогательный рождественский ролик в поддержку Украины (видео)

Премьер Британии поддержал Украину (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддержал Украину в рождественском ролике.

Политик опубликовал на YouTube трогательное видео.

О чем рождественский ролик

На видео режиссер параллельно показал истории двух девочек – из Британии и из Украины.

Накануне Рождества маленькая британка радуется праздничной атмосфере и ярким огням, а малышка из Украины слышит звуки воющей сирены, оповещающей о тревоге, в ее городе совсем нет света.

Заканчивается видео тем, что маленькая украинка получает посылку от британской девочки и улыбается.

Видео называется "Британия вместе с Украиной".

Отметим, что в комментариях под видео украинцы поблагодарили премьера Британии за поддержку в такое тяжелое время.

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