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Прекрасное тепло и дожди: синоптик рассказала, где ждать осадков, а где засветит яркое солнце

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Пятница 11 июня 2021 10:55
Прекрасное тепло и дожди: синоптик рассказала, где ждать осадков, а где засветит яркое солнце Погода в Украине на выходные будет разной (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 12 июня будет очень теплой и солнечной, а вот 13 июня придут дожди. Температура воздуха на выходные будет достаточно комфортной до +24 градусов тепла.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

Погода в субботу, 12 июня

Эксперт сообщила, что в субботу 12 июня практически на всей территории нашей страны будет по-летнему тепло. Температура воздуха достигнет +24 градусов тепла.

"С дождями 12 июня - иначе. Грозовых осадков будет хватать, однако вдоль полосы Черниговщина Киевщина-Черкасская-Одесская плюс Крым будет солнце, будет преобладать сухая погода", - отметила Диденко.

Также, по словам синоптика, возможны в субботу шквалы и даже град.

Погода на воскресенье, 13 июня

В воскресенье практически на всей территории нашей страны будут осадки, а температура воздуха снизится до +19 градусов.

"13 июня дожди с грозами охватят практически всю нашу территорию. То есть, их больше. Важный нюанс! В воскресенье в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской предполагается понижение температуры воздуха до +16 +20 градусов. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей днем ​​ожидается от + 20 до +26 градусов", - написала Диденко.

В Киеве в субботу будет очень солнечно и тепло. Температура воздуха прогнозируется до +24 градусов. А вот в воскресенье в столице ожидаются дожди и грозы, а также снижение температуры до +19 градусов.

Напомним, что синоптики Украинского Гидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные.

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