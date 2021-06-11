Грозовые дожди и жара: синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

Синоптики Украинского Гидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные. Ожидаются дожди и грозы во всех областях и высокая температура воздуха.

Суббота

12 июня в Украине будут дожди во всех областях и регионах. Также прогнозируют грозу. Температура воздуха на западе страны составит +22+25 днем, а ночью +11+15. На севере страны днем +22+24, а ночью +12+14.

В центральных регионах Украины температура воздуха днем составит +22+25, а ночью +12+14. На востоке страны днем будет +22+25, а ночью +13+15.

Воскресенье

13 июня такая же ситуация, будут дожди и грозы. В западные области придет незначительное похолодание, температура воздуха днем составит +16+22, а ночью +10+15. На севере страны днем будет +19+24, а ночью +12+14.

В центральных областях ожидается +17+25 днем, а ночью +12+16. На юге страны передают +21+25 днем, а ночью +13+17.