ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Грозовые дожди и жара: синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

Новина українською →
Киев, Пятница 11 июня 2021 10:40
Грозовые дожди и жара: синоптики рассказали, какой будет погода на выходные Фото: Украину на выходные накроет ливень (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украинского Гидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные. Ожидаются дожди и грозы во всех областях и высокая температура воздуха.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Суббота

12 июня в Украине будут дожди во всех областях и регионах. Также прогнозируют грозу. Температура воздуха на западе страны составит +22+25 днем, а ночью +11+15. На севере страны днем +22+24, а ночью +12+14.

В центральных регионах Украины температура воздуха днем составит +22+25, а ночью +12+14. На востоке страны днем будет +22+25, а ночью +13+15.

Грозовые дожди и жара: синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

Воскресенье

13 июня такая же ситуация, будут дожди и грозы. В западные области придет незначительное похолодание, температура воздуха днем составит +16+22, а ночью +10+15. На севере страны днем будет +19+24, а ночью +12+14.

В центральных областях ожидается +17+25 днем, а ночью +12+16. На юге страны передают +21+25 днем, а ночью +13+17.

Грозовые дожди и жара: синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

Напомним, в течение всей недели по Украине идут дожди с грозами. Из-за непогоды затоплены дома и дороги.

Отметим, из-за непогоды без света в Украине остались почти 50 населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр выходные
NEWS
В Украине 1603 новых случая коронавируса
В Украине 1603 новых случая коронавируса
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами