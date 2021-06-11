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Прекрасне тепло і дощі: синоптик розповіла, де чекати опадів, а де засвітить яскраве сонце

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П'ятниця 11 червня 2021 10:55
Прекрасне тепло і дощі: синоптик розповіла, де чекати опадів, а де засвітить яскраве сонце Погода в Україні на вихідні буде різною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 12 червня буде дуже теплою і сонячною, а ось 13 червня прийдуть дощі. Температура повітря на вихідні буде досить комфортною до + 24 градусів тепла.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Погода в суботу, 12 червня

Експерт повідомила, що в суботу 12 червня практично на всій території нашої країни буде по-літньому тепло. Температура повітря досягне 24 градусів тепла.

"З дощами 12 червня - інакше. Грозових опадів вистачатиме, проте вздовж смуги Чернігівщина Київщина-Черкаська-Одеська плюс Крим буде сонце, переважатиме суха погода", - зазначила Діденко.

Також, за словами синоптика, можливі в суботу шквали й навіть град.

Погода на неділю, 13 червня

У неділю практично на всій території нашої країни будуть опади, а температура повітря знизиться до +19 градусів.

"13 червня дощі з грозами охоплять практично всю нашу територію. Тобто, їх більше. Важливий нюанс! У неділю в західних областях, у Вінницькій, Житомирській, Київській передбачається зниження температури повітря до +16 +20 градусів. На Півдні, Сході, в більшості центральних областей вдень очікується від + 20 до +26 градусів", - написала Діденко.

У Києві в суботу буде дуже сонячно і тепло. Температура повітря прогнозується до + 24 градусів. А ось в неділю в столиці очікуються дощі і грози, а також зниження температури до +19 градусів.

Нагадаємо, що синоптики Українського гідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні.

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