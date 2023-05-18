Представниця Польщі на Євробаченні 2023 втрапила в скандал: її сім'я підтримує Росію (фото)

Деталі скандалу

Рідний брат Бланки Олівер, ймовірно, має проросійську позицію. Цікаво, що про це зазначили самі поляки, які були незадоволені вибором артиста від їхньої країни на міжнародну арену.

Доказом став репост Олівером допису, де йдеться про "українських нацистів" і "київський режим". Хлопець прокоментував його словами "Сама лише правда".

Скриншот із відео

"Історія українця з прикордонного району "ЛНР". Його правда про події не вписується у версію Києва і західної пропагандистської машини. Ця точка зору не розповсюджується і не буде розповсюджуватися національними ЗМІ Болгарії, які, очевидно, працюють на київський "нацистський режим", який підтримують ЄС і НАТО", - йдеться в тому дописі.

Варто додати, що цей допис з'явився на сторінці брата Бланки в березні 2022 року, коли ворог активно намагався прорватися до Києва та вже скоював злочини в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших містах.

Наразі Олівер видалив скандальний допис зі своєї сторінки.

Хто переміг на Євробаченні 2023

У Ліверпулі цього року перемогу здобула співачка зі Швеції Loreen з піснею Tattoo. Додамо, що попри підозри в плагіаті пісні виконавиця отримала 583 бали від журі та глядачів.

Польща посіла 19 місце в рейтингу, виборовши 93 бали, 12 з яких віддали глядачі від України.

Сама ж Україна, яку представляв гурт TVORCHI, посіла шосте місце з 243 балами. Нагадаємо, що під час виступу артистів росіяни обстріляли їхнє рідне місто Тернопіль.