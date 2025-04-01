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"Євробачення-2025": представниця Мальти оцінила пісню Ziferblat

Міріана Конте (фото: instagram.com/mirianaconte)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Мальтійська співачка Міріана Конте, яка братиме участь в міжнародному конкурсі "Євробачення-2025", поділилася враженнями від пісні своїх українських конкурентів Ziferblat.

Як артистка оцінює пісню "Bird of Pray", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю "Євробачення Україна" в YouTube.

Міріана зізналася, що з нетерпінням чекає на зустріч з представниками України на конкурсі, який пройде в травні у швейцарському місті Базель.

"Не дочекаюся, коли зустріну їх. Я хочу зустріти всіх, обійняти, поцілувати", - поділилася вона.

Артистка високо оцінила композицію Ziferblat "Bird of Pray".

"Я думаю, що це дуже класна пісня! Мені подобається поєднання мов - це такий ретровайб у гарному ключі. Хороша пісня. І, звісно, я рада, що розділятиму з ними одну сцену", - розповіла Конте.

Міріана Конте про пісню Ziferblat (фото: instagram.com/mirianaconte)

Що відомо про конкурсну пісню представниці Мальти 

8 лютого Міріана виграла національний відбір Мальти з піснею "Kant". Проте співачці довелося змінити назву на вимогу Європейської мовної спілки, оскільки оригінальна версія викликала суперечливе ставлення. Річ у тім, що мальтійське слово, яке означає спів, також співзвучне з англійським "c*nt", яке перекладається як жіночі геніталії. Артистка була змушена прибрати його і тепер виступатиме з треком під назвою "Serving". 

"Serving - це про те, аби бути стовідсотково собою, попри те, що люди кажуть про тебе, попри те, що тобі казали усе твоє життя", - прокоментувала значення пісні Міріана.

Коли "Євробачення-2025"

69-й пісенний конкурс пройде у швейцарському місті Базель, адже минулого року перемогу здобули Nemo з піснею "The Code". Ziferblat з треком "Bird of Pray" виступатимуть під номером 5 у першому півфіналі 13 травня. Другий півфінал відбудеться 15-го числа, а фінал - 17-го.

У конкурсі братимуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу можуть потрапити до 20 найкращих учасників. Автоматично проходять представники країн "великої п'ятірки" - Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. Також одразу до фіналу потрапляють переможці попереднього року Швейцарія.

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