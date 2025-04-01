Представительница Мальты на "Евровидении-2025" рассказала, как оценивает конкурсную песню Ziferblat

Мириана призналась, что с нетерпением ждет встречи с представителями Украины на конкурсе, который пройдет в мае в швейцарском городе Базель.

"Не дождусь, когда встречу их. Я хочу встретить всех, обнять, поцеловать", - поделилась она.

Артистка высоко оценила композицию Ziferblat "Bird of Pray".

"Я думаю, что это очень классная песня! Мне нравится сочетание языков - это такой ретровайб в хорошем ключе. Хорошая песня. И, конечно, я рада, что буду разделять с ними одну сцену", - рассказала Конте.

Мириана Конте о песне Ziferblat (фото: instagram.com/mirianaconte)

Что известно о конкурсной песне представительницы Мальты

8 февраля Мириана выиграла национальный отбор Мальты с песней "Kant". Однако певице пришлось изменить название по требованию Европейского вещательного союза, поскольку оригинальная версия вызвала противоречивое отношение. Дело в том, что мальтийское слово, которое означает пение, также созвучно с английским "c*nt". Оно переводится как женские гениталии. Артистка была вынуждена убрать слово и теперь будет выступать с треком под названием "Serving".

"Serving - это о том, чтобы быть полностью собой, несмотря на то, что люди говорят о тебе, несмотря на то, что тебе говорили всю твою жизнь", - прокомментировала значение песни Мириана.

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69-й песенный конкурс пройдет в швейцарском городе Базель, ведь в прошлом году победу одержали Nemo с песней "The Code". Ziferblat с треком "Bird of Pray" будут выступать под номером 5 в первом полуфинале 13 мая. Второй полуфинал состоится 15-го числа, а финал - 17-го.

В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал могут попасть до 20 лучших участников. Автоматически проходят представители стран "большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Также сразу в финал попадают победители предыдущего года Швейцария.

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