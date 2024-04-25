Представлено прозорий підводний човен-бульбашка для круїзів по дну морів та океанів (відео)

Що відомо про підводний човен

У назві моделі Triton 660/9 AVA зашифровані характеристики підводного човна: місткість (9 осіб), максимальна глибина занурення (660 футів або 200 метрів), а також технологія виготовлення корпусу - Advanced Versatile Acrylics (AVA).

Ця капсула позиціонується як додаток до круїзних надводних лайнерів та може бути обладнана коктейль-баром, ігровим клубом та навіть спа-процедурами. Пасажири можуть розслабитися та займатися своїми справами, насолоджуючись видами підводної природи. Однак на борту капсули не передбачено місце для туалету, тому клієнтам доведеться заздалегідь забезпечити це.

Підводний човен задуманий бути частиною програм розваг розкішних курортів та круїзних лайнерів (фото: Triton Submarines)

Підводний човен успішно пройшов усі випробування та отримав необхідний сертифікат. Triton Submarines поставила першу капсулу туристичної компанії Scenic Luxury Cruises & Tours під назвою Scenic Neptune II. Вона буде встановлена на борту лайнера Scenic Eclipse II, звідки опускатиметься у море під час подорожей.

Лайнер прибув до Австралії і протягом двох найближчих років здійснюватиме круїзи біля узбережжя континенту, а також в Індонезії, Новій Зеландії, південній частині Тихого океану та в районі Східної Антарктиди. Підводний човен здатний автономно плавати до 12 годин і досягати швидкості до 5,5 кілометрів на годину.