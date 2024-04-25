Представлена прозрачная подводная лодка-пузырь для круизов по дну морей и океанов (видео)

Что известно о подлодке

В названии модели Triton 660/9 AVA зашифрованы характеристики подводной лодки: вместимость (9 человек), максимальная глубина погружения (660 футов или 200 метров), а также используемая технология изготовления корпуса - Advanced Versatile Acrylics (AVA).

Эта капсула позиционируется как дополнение к круизным надводным лайнерам и может быть оборудована коктейль-баром, игровым клубом и даже спа-процедурами. Пассажиры могут расслабиться и заниматься своими делами, наслаждаясь видами подводной природы. Однако на борту капсулы не предусмотрено место для туалета, поэтому клиентам придется обеспечить это заранее.

Подводная лодка задумана быть частью программ развлечений роскошных курортов и круизных лайнеров (фото: Triton Submarines)

Подводная лодка успешно прошла все испытания и получила необходимый сертификат. Triton Submarines поставила первую капсулу туристической компании Scenic Luxury Cruises & Tours под названием Scenic Neptune II. Она будет установлена на борту лайнера Scenic Eclipse II, откуда будет опускаться в море во время путешествий.

Лайнер прибыл в Австралию и в течение двух ближайших лет будет осуществлять круизы у побережья континента, а также в Индонезии, Новой Зеландии, по южной части Тихого океана и в районе Восточной Антарктиды. Подлодка способна автономно плавать до 12 часов и достигать скорости до 5,5 километров в час.