Представлений смартфон-розкладачка з двома екранами, який дешевше за iPhone 15 і Galaxy S24

Характеристика смартфона

Цей телефон є типовим складаним девайсом. У складеному стані він має товщину 7 міліметрів та важить 209 грамів. Оснащений міцним шарніром із високоміцної сталі, він здатний витримати понад 200 000 складань.

Новинка обладнана складним AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6,9 дюйма, роздільною здатністю 2790 × 1188 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. На зовнішній стороні розташований додатковий круглий AMOLED-екран розміром 1,43 дюйми з роздільною здатністю 466 × 466 пікселів. Він призначений для зручного доступу до повідомлень та деяких основних функцій, а його навколишнє кільце служить платформою для основної камери.

Смартфон є складаним девайсом (фото: Gizmochina)

Смартфон працює на чіпсеті Snapdragon 7 Gen 1 і доступний у трьох конфігураціях ОЗУ та вбудованої пам'яті: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ та 12 ГБ + 512 ГБ.

Оптика включає основну камеру з 50-мегапіксельним датчиком і датчиком глибини 2 мегапікселя для портретних знімків. Також підтримується обчислювальна фотографія із застосуванням алгоритмів ШІ та системи обробки зображень Neovion Taishan, здатної швидко фіксувати рух та робити знімки.

Смартфон працює на чіпсеті Snapdragon 7 Gen 1 (фото: Gizmochina)

Існує спеціальний нічний режим для зйомки зоряного неба. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп. Основну камеру також можна використовувати для селфі та відеодзвінків завдяки додатковому екрану.

Акумулятор ємністю 4 310 мА/год підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт, заряджаючи від 0 до 100 відсотків приблизно за 73 хвилини. Телефон також оснащений NFC, Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2. Зазначається відсутність вологозахисту.

Повністю смартфон можна зарядити за 73 хвилини (фото: Gizmochina)

Nubia Flip вже доступний для замовлення в Китаї, а у продажу з'явиться 16 квітня.

Вартість смартфона

8 ГБ + 256 ГБ - 3 000 юанів (16 160 гривень)

12 ГБ + 256 ГБ - 3 300 юанів (17 770 гривень)

12 ГБ + 512 ГБ - 3 700 юанів (19 930 гривень)

Цікаво, що у США ціни починаються з 600 доларів (23 370 гривень). Але навіть при цьому телефон залишається найдоступнішою розкладачкою.