Представлен смартфон-раскладушка с двумя экранами, который дешевле iPhone 15 и Galaxy S24

Характеристика смартфона

Этот телефон представляет собой типичный складной девайс. В сложенном состоянии он имеет толщину 7 миллиметров и весит 209 граммов. Оснащенный прочным шарниром из высокопрочной стали, он способен выдержать более 200 000 складываний.

Новинка оборудована складным AMOLED-дисплеем с диагональю 6,9 дюйма, разрешением 2790 × 1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц. На внешней стороне расположен дополнительный круглый AMOLED-экран размером 1,43 дюйма с разрешением 466 × 466 пикселей. Он предназначен для удобного доступа к уведомлениям и некоторым основным функциям, а его окружающее кольцо служит платформой для основной камеры.

Смартфон является складным девайсом (фото: Gizmochina)

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 7 Gen 1 и доступен в трех конфигурациях ОЗУ и встроенной памяти: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Оптика включает в себя основную камеру с 50-мегапиксельным датчиком и датчиком глубины 2 мегапикселя для портретных снимков. Также поддерживается вычислительная фотография с применением алгоритмов ИИ и системы обработки изображений Neovion Taishan, способной быстро фиксировать движение и делать снимки.

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 7 Gen 1 (фото: Gizmochina)

Есть специальный ночной режим для съемки звездного неба. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Основную камеру также можно использовать для селфи и видеозвонков благодаря дополнительному экрану.

Аккумулятор емкостью 4 310 мА/ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, заряжаясь от 0 до 100 процентов примерно за 73 минуты. Телефон также оснащен NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Отмечается отсутствие влагозащиты.

Полностью смартфон можно зарядить за 73 минуты (фото: Gizmochina)

Nubia Flip уже доступен для предзаказа в Китае, а в продаже появится 16 апреля.

Стоимость смартфона

8 ГБ + 256 ГБ - 3 000 юаней (16 160 гривен)

12 ГБ + 256 ГБ - 3 300 юаней (17 770 гривен)

12 ГБ + 512 ГБ - 3 700 юаней (19 930 гривен)

Интересно, что в США цены начинаются с 600 долларов (23 370 гривен). Но даже при этом телефон остается самой доступной раскладушкой.