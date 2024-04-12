Представлений смартфон із рекордною яскравістю екрану у світі та за доступною ціною (фото)

Realme розширила свою лінійку продуктів новим та захоплюючим смартфоном - Realme GT Neo6 SE. Цей пристрій включає деякі характеристики флагманських моделей, зберігаючи доступність для середньобюджетного сегменту ринку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет-видання про смартфони GSMArena.com.
Смартфон Realme GT Neo6 SE пропонує вигнутий 6,78-дюймовий дисплей LTPO OLED з роздільною здатністю 1264 × 2780 пікселів та частотою оновлення до 120 Гц. Він оснащений підекранним сканером відбитків пальців та фронтальною камерою на 32 мегапікселі.
Дисплей забезпечує яскравість до 6 000 ніт з підтримкою HDR-контенту та повноекранну яскравість 1 000 ніт. Захисне скло Gorilla Glass Victus 2 та частота ШІМ у 2160 Гц також включені.
На задній панелі розташована пара камер: основна камера пропонує 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX882 з оптичною стабілізацією зображення, друга камера представлена ширококутним об'єктивом та 8-мегапіксельним сенсором.
Смартфон працює на операційній системі Google Android 14 з надбудовою Realme UI 5. Ємність акумулятора становить 5 500 мА/год і підтримує бездротову зарядку SuperVOOC потужністю 100 Вт. Пристрій також забезпечений захистом за стандартом IP65 (від пилу та струменів води) та має стереодинаміки.
Realme GT Neo6 SE доступний у зеленому та сріблястому кольорах за ціною від 248 доларів (9 730 гривень) за базову конфігурацію з 8 Гб оперативної та 256 Гб постійної пам'яті.
Також є варіанти на 12/256 Гб за 276 доларів (10 820 гривень), 16/256 Гб за 303 доларів (10 880 гривень) та топова модель на 16/512 Гб за 345 доларів (13 530 гривень). Продажі в Китаї розпочнуться 17 квітня.
Раніше ми писали, що представлений смартфон-розкладачка з двома екранами, який дешевше за iPhone 15 і Galaxy S24.
У нас також є матеріал про те, що представлений смартфон із дорогим дизайном та ємністю батареї як у iPhone 15.