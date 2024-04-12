Представлен смартфон с рекордной яркостью экрана в мире и по доступной цене (фото)

Realme расширила свою линейку продуктов новым и захватывающим смартфоном - Realme GT Neo6 SE. Этот устройство включает в себя некоторые характеристики флагманских моделей, сохраняя доступность для среднебюджетного сегмента рынка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет-издание про смартфоны GSMArena.com .

Характеристики смартфона

Смартфон Realme GT Neo6 SE предлагает изогнутый 6,78-дюймовый дисплей LTPO OLED с разрешением 1264 × 2780 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Он оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев и фронтальной камерой на 32 мегапикселя.

Гаджет предлагает солидный список спецификаций (фото: GSMArena.com)

Дисплей обеспечивает яркость до 6 000 нит с поддержкой HDR-контента и полноэкранную яркость в 1 000 нит. Защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 и частота ШИМ в 2160 Гц также включены.

На задней панели расположена пара камер: основная камера предлагает 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения, вторая камера представлена широкоугольным объективом и 8-мегапиксельным сенсором.

Камера предлагает 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 (фото: GSMArena.com)

Смартфон работает на операционной системе Google Android 14 с надстройкой Realme UI 5. Емкость аккумулятора составляет 5 500 мА/ч и поддерживает беспроводную зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт. Устройство также обеспечено защитой по стандарту IP65 (от пыли и струй воды) и имеет стереодинамики.

Смартфон работает на операционной системе Google Android 14 (фото: GSMArena.com)

Цена смартфона

Realme GT Neo6 SE доступен в зеленом и серебристом цветах по цене от 248 долларов (9 730 гривен) за базовую конфигурацию с 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти.

Также имеются варианты на 12/256 Гб за 276 долларов (10 820 гривен), 16/256 Гб за 303 долларов (10 880 гривен) и топовая модель на 16/512 Гб за 345 долларов (13 530 гривен). Продажи в Китае начнутся 17 апреля.