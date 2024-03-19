Представлений розумний фен, який зможе захистити волосся та шкіру від пошкоджень та перегріву (фото)

Характеристики фена

Цей прилад має інтелектуальні технології та датчики, які допомагають захистити як волосся, так і шкіру голови від надмірного теплового випромінювання. Він здатний автоматично визначити перегрів та знизити температуру до рівня 55 градусів Цельсія, одночасно регулюючи потік повітря.

Фен може автоматично визначати перегрів (фото: Dyson)

Dyson стверджують, що це комфортна температура для більшості користувачів, забезпечуючи швидке сушіння волосся. Для підвищення ефективності цього процесу у пристрої використана ще одна технологічна особливість: вбудований інфрачервоний датчик, який допомагає приладу підтримувати оптимальну температуру на різних відстанях від голови.

Фен має інфрачервоний датчик, в якому є безліч функцій (фото: Dyson)

Крім того, фен Dyson Supersonic Nural оснащений маленькими світлодіодами, що змінюють колір, залежно від режиму роботи. Синій колір вказує на прохолодний потік повітря, жовтий - на нагрівання, а червоний - на максимальну температуру.

Фен також обладнаний акселерометром, який дозволяє автоматично вимкнутись, якщо користувач забув це зробити або перервав процес укладання. Акселерометр фіксує відсутність руху та зупиняє роботу пристрою.

На додаток, Dyson випустила нові магнітні насадки, що підходять для всіх типів волосся та різних завдань. Фен Nural вміє розпізнавати тип насадки та автоматично коригувати режим роботи.

Додаткові магнітні насадки (фото: Dyson)

Ціна пристрою

Нову модель Dyson Supersonic можна буде придбати в офіційному магазині компанії та у роздрібних партнерів. Поки що відома вартість для Австралії та Великобританії. На австралійському ринку пристрій з'явиться у квітні за ціною 749 місцевих доларів (19 100 гривень), а на британському ринку - у травні за 400 фунтів стерлінгів (19 850 гривень).