Представлен умный фен, который сможет защитить волосы и кожу от повреждений и перегрева (фото)

Характеристики фена

Этот прибор обладает интеллектуальными технологиями и датчиками, которые помогают защитить как волосы, так и кожу головы от избыточного теплового излучения. Он способен автоматически определить перегрев и снизить температуру до уровня 55 градусов Цельсия, одновременно регулируя поток воздуха.

Фен может автоматически определять перегрев (фото: Dyson)

В Dyson утверждают, что это комфортная температура для большинства пользователей, обеспечивая быструю сушку волос. Для увеличения эффективности этого процесса в устройстве использована еще одна технологическая особенность: встроенный инфракрасный датчик, который помогает прибору поддерживать оптимальную температуру на разных расстояниях от головы.

Фен имеет инфракрасный датчик, в котором присутствует множества функций (фото: Dyson)

Кроме того, фен Dyson Supersonic Nural оснащен маленькими светодиодами, меняющими цвет в зависимости от режима работы. Синий цвет указывает на прохладный поток воздуха, желтый - на нагрев, а красный - на максимальную температуру.

Фен также оборудован акселерометром, который позволяет автоматически отключаться, если пользователь забыл это сделать или прервал процесс укладки. Акселерометр фиксирует отсутствие движения и останавливает работу устройства.

В дополнение, Dyson выпустила новые магнитные насадки, подходящие для всех типов волос и различных задач. Фен Nural умеет распознавать тип насадки и автоматически корректировать режим работы.

Дополнительные магнитные насадки (фото: Dyson)

Цена устройства

Новую модель Dyson Supersonic можно будет приобрести в официальном магазине компании и у розничных партнеров. Пока известна стоимость для Австралии и Великобритании. На австралийском рынке устройство появится в апреле по цене 749 местных долларов (19 100 гривен), а на британском рынке - в мае за 400 фунтов стерлингов (19 850 гривен).