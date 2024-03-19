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Представлен умный фен, который сможет защитить волосы и кожу от повреждений и перегрева (фото)

Dyson представила умный фен Supersonic Nural, который защищает волосы от перегрева (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В линейке фенов Dyson появилось новое устройство - Supersonic Nural. Если предыдущая модель Supersonic r предназначалась для профессиональных парикмахеров, то Nural ориентирована для широкого круга пользователей. Аппарат позиционируется как умный фен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет-издание TechRadar, которое делает обзоры и новости технологических продуктов и гаджетов.

Характеристики фена

Этот прибор обладает интеллектуальными технологиями и датчиками, которые помогают защитить как волосы, так и кожу головы от избыточного теплового излучения. Он способен автоматически определить перегрев и снизить температуру до уровня 55 градусов Цельсия, одновременно регулируя поток воздуха.

Фен может автоматически определять перегрев (фото: Dyson)

В Dyson утверждают, что это комфортная температура для большинства пользователей, обеспечивая быструю сушку волос. Для увеличения эффективности этого процесса в устройстве использована еще одна технологическая особенность: встроенный инфракрасный датчик, который помогает прибору поддерживать оптимальную температуру на разных расстояниях от головы.

Фен имеет инфракрасный датчик, в котором присутствует множества функций (фото: Dyson)

Кроме того, фен Dyson Supersonic Nural оснащен маленькими светодиодами, меняющими цвет в зависимости от режима работы. Синий цвет указывает на прохладный поток воздуха, желтый - на нагрев, а красный - на максимальную температуру.

Фен также оборудован акселерометром, который позволяет автоматически отключаться, если пользователь забыл это сделать или прервал процесс укладки. Акселерометр фиксирует отсутствие движения и останавливает работу устройства.

В дополнение, Dyson выпустила новые магнитные насадки, подходящие для всех типов волос и различных задач. Фен Nural умеет распознавать тип насадки и автоматически корректировать режим работы.

Дополнительные магнитные насадки (фото: Dyson)

Цена устройства

Новую модель Dyson Supersonic можно будет приобрести в официальном магазине компании и у розничных партнеров. Пока известна стоимость для Австралии и Великобритании. На австралийском рынке устройство появится в апреле по цене 749 местных долларов (19 100 гривен), а на британском рынке - в мае за 400 фунтов стерлингов (19 850 гривен).

 

Читайте также, как правильно сушить волосы, чтобы не повредить их.

Мы также писали, как еще можно использовать фен в быту.

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