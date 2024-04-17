Представлений повний список усіх пристроїв, які Samsung випустить у найближчий рік

Які пристрої випустить Samsung за рік

Блогер з ніком PandaFlash X у Х (Twitter), який спеціалізується на витоках інформації про гаджети, опублікував список пристроїв, які Samsung планує анонсувати в поточному році та на початку 2025 року. Цей неофіційний список виявився вражаючим.

У літній період Samsung має намір представити складані смартфони Galaxy Z Fold 6 і Flip 6, а також нову модель - Fold Ultra. Разом з ними можуть бути анонсовані навушники Galaxy Buds 3, годинник Galaxy Watch 7 та розумне кільце Galaxy Ring.

Які пристрої випустить Samsung (фото: Wccftech)

Крім того, у найближчі місяці компанія планує випустити цілу лінійку продуктів із серії Fan Edition (FE), які відрізнятимуться більш доступною ціною та спрощеними характеристиками порівняно з основними флагманами серії S. Це будуть телефони Galaxy S24 FE, Flip FE та Fold FE, а також смарт-годинник, бездротові навушники та планшет.

На пізніший термін, у тому числі на початок 2025 року, заплановані анонси гарнітури змішаної реальності Galaxy XR Headset, ноутбука Galaxy Book 4 Edge, планшета Galaxy Tab S10 та нового флагманського телефону Galaxy S25.