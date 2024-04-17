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Представлений повний список усіх пристроїв, які Samsung випустить у найближчий рік

Декілька розкладачок, ноутбук, гарнітура змішаної реальності та ціла лінійка FE-пристроїв (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Схоже, що у Samsung буде дуже насичений 2024 рік і початок 2025 року. Компанія випустила свою серію Galaxy S24 раніше цього року, і телефони добре прийняли по всьому світу. Однак це не зупиняє компанію від того, щоб переконатися, що в наступні місяці на нас чекають ще більше відмінних продуктів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт про мобільні технології та ігри Wccftech.

Які пристрої випустить Samsung за рік

Блогер з ніком PandaFlash X у Х (Twitter), який спеціалізується на витоках інформації про гаджети, опублікував список пристроїв, які Samsung планує анонсувати в поточному році та на початку 2025 року. Цей неофіційний список виявився вражаючим.

У літній період Samsung має намір представити складані смартфони Galaxy Z Fold 6 і Flip 6, а також нову модель - Fold Ultra. Разом з ними можуть бути анонсовані навушники Galaxy Buds 3, годинник Galaxy Watch 7 та розумне кільце Galaxy Ring.

Які пристрої випустить Samsung (фото: Wccftech)

Крім того, у найближчі місяці компанія планує випустити цілу лінійку продуктів із серії Fan Edition (FE), які відрізнятимуться більш доступною ціною та спрощеними характеристиками порівняно з основними флагманами серії S. Це будуть телефони Galaxy S24 FE, Flip FE та Fold FE, а також смарт-годинник, бездротові навушники та планшет.

На пізніший термін, у тому числі на початок 2025 року, заплановані анонси гарнітури змішаної реальності Galaxy XR Headset, ноутбука Galaxy Book 4 Edge, планшета Galaxy Tab S10 та нового флагманського телефону Galaxy S25.

Раніше ми писали, що Samsung випустила комп'ютер у стилі iMac.

У нас також є матеріал про те, що Samsung розробляє смартфон-гармошку, яку може випустити вже цього року.

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