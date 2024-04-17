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Представлен полный список всех устройств, которые Samsung выпустит в ближайший год

Несколько раскладушек, ноутбук, гарнитура смешанной реальности и целая линейка FE-устройств (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Похоже, что у Samsung будет очень насыщенный 2024 год и начало 2025 года. Компания выпустила свою серию Galaxy S24 ранее в этом году, и телефоны хорошо приняли по всему миру. Однако это не останавливает компанию от того, чтобы убедиться, что в следующие месяцы нас ожидают еще больше отличных продуктов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о мобильных технологиях и играх Wccftech.

Какие устройства выпустит Samsung за год

Блогер с ником PandaFlash X в Х (Twitter), который специализируется на утечках информации о гаджетах, опубликовал список устройств, которые Samsung планирует анонсировать в текущем году и в начале 2025 года. Этот неофициальный список оказался впечатляющим.

В летний период Samsung намерена представить складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, а также совершенно новую модель - Fold Ultra. Вместе с ними могут быть анонсированы наушники Galaxy Buds 3, часы Galaxy Watch 7 и умное кольцо Galaxy Ring.

Какие устройства выпустит Samsung (фото: Wccftech)

Кроме того, в ближайшие месяцы компания планирует выпустить целую линейку продуктов из серии Fan Edition (FE), которые будут отличаться более доступной ценой и упрощенными характеристиками по сравнению с основными флагманами серии S. Это будут телефоны Galaxy S24 FE, Flip FE и Fold FE, а также смарт-часы, беспроводные наушники и планшет.

На более поздний срок, в том числе на начало 2025 года, запланированы анонсы гарнитуры смешанной реальности Galaxy XR Headset, ноутбука Galaxy Book 4 Edge, планшета Galaxy Tab S10 и нового флагманского телефона Galaxy S25.

Раньше мы писали, что Samsung выпустила компьютер в стиле iMac.

У нас также есть материал о том, что Samsung разрабатывает смартфон-гармошку, которую может выпустить уже в этом году.

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