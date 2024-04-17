Представлен полный список всех устройств, которые Samsung выпустит в ближайший год

Какие устройства выпустит Samsung за год

Блогер с ником PandaFlash X в Х (Twitter), который специализируется на утечках информации о гаджетах, опубликовал список устройств, которые Samsung планирует анонсировать в текущем году и в начале 2025 года. Этот неофициальный список оказался впечатляющим.

В летний период Samsung намерена представить складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, а также совершенно новую модель - Fold Ultra. Вместе с ними могут быть анонсированы наушники Galaxy Buds 3, часы Galaxy Watch 7 и умное кольцо Galaxy Ring.

Какие устройства выпустит Samsung (фото: Wccftech)

Кроме того, в ближайшие месяцы компания планирует выпустить целую линейку продуктов из серии Fan Edition (FE), которые будут отличаться более доступной ценой и упрощенными характеристиками по сравнению с основными флагманами серии S. Это будут телефоны Galaxy S24 FE, Flip FE и Fold FE, а также смарт-часы, беспроводные наушники и планшет.

На более поздний срок, в том числе на начало 2025 года, запланированы анонсы гарнитуры смешанной реальности Galaxy XR Headset, ноутбука Galaxy Book 4 Edge, планшета Galaxy Tab S10 и нового флагманского телефона Galaxy S25.