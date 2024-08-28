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Представлений перший прототип смартфона-трансформера, який може складатися втричі

Середа 28 серпня 2024 15:00
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Представлений перший прототип смартфона-трансформера, який може складатися втричі Tecno представила експериментальний тристулковий складаний смартфон Phantom Ultimate 2 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

На конференції IFA 2024 компанія Tecno продемонструвала концептуальний смартфон Phantom Ultimate 2, який може складатися утричі. Крім того, пристрій оснащено новою конструкцією шарніра, що дозволяє застосовувати його в різних режимах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт GSMArena, присвячений мобільним телефонам та технологіям.

Характеристики смартфона

Пристрої зі складаними екранами вже значно стерли кордони між смартфонами та планшетами, а Phantom Ultimate 2 виводить це на новий рівень, пропонуючи ще більший екран, який дозволяє конкурувати з великими планшетами.

У складеному стані екран смартфона має діагональ 6,48 дюйма, а в розкладеному - 10-дюймовий LTPO OLED дисплей з роздільною здатністю 2880×1620 пікселів та співвідношенням сторін 4:3.

Особливістю Tecno Phantom Ultimate 2 є технологія TDDI, яка поєднує драйвер дисплея та сенсорний датчик на одному чіпі. Незважаючи на наявність подвійного шарнірного механізму, пристрій зберігає товщину всього 11 мм у складеному стані та пройшов тест на 300 тисяч циклів складання.

Представлений перший прототип смартфона-трансформера, який може складатися втричі

Шарніри перевірені на міцність і здатні витримувати до 300 000 складання (фото: GSMArena)

Товщина кришки акумулятора становить 0,25 мм, що є рекордним показником. Два шарніри також допомагають мінімізувати складки всередині екрана.

Представлений перший прототип смартфона-трансформера, який може складатися втричіПредставлений перший прототип смартфона-трансформера, який може складатися втричі

Tecno Phantom Ultimate 2 у складеному та розкладеному вигляді (Фото: GSMArena)

Tecno пропонує кілька варіантів використання тристулкової конструкції. Наприклад, смартфон можна розкласти у вигляді міні-ноутбука, де нижня стулка перетворюється на екранну клавіатуру, або скласти у формі "намету", щоб використовувати пристрій для діалогів різними мовами або спільної роботи.

Представлений перший прототип смартфона-трансформера, який може складатися втричі

Смартфон можна використовувати як міні-ноутбук (фото: GSMArena)

Також передбачено багатовіконний режим, що дозволяє запускати кілька додатків одночасно.

Представлений перший прототип смартфона-трансформера, який може складатися втричі

Скриншот

Оскільки Phantom Ultimate 2 є концептуальним пристроєм, його вихід на ринок малоймовірний. Однак компанія може використовувати ці розробки для створення схожого смартфона, який, можливо, буде ще кращим.

Нагадаємо, що ZTE представила смартфон, який може знімати зірки, навіть якщо ви їх не бачите.

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