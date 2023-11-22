Представлено смартфон, який може знімати зірки, навіть якщо ви їх не бачите (фото)

На початку 2024 року ZTE презентує новий амбітний фотофлагман Nubia Z60 Ultra, який повинен поєднати 35-мм оптику з великим фотосенсором. Однак він буде привабливим не тільки цим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Ithome .

Ні Фей, президент компанії Nubia Technologies, поділився у своєму акаунті у Weibo фотографією, зробленою майбутнім флагманським смартфоном Nubia Z60 Ultra. Знімок, на якому зображено зоряне небо, створено на висоті 4200 метрів при температурі -10 градусів по Цельсію.

Зіркове небо, зроблене на камеру Nubia Z60 Ultra (фото: Ithome)

"Ніякої установки камери не потрібно, просто натисніть кнопку спуску затвора, щоб відобразити зоряне небо на цьому "телефоні для астрофотографії". Я дуже задоволений фотографіями. Ця нова ширококутна кастомна оптика дуже гарна", - так прокоментував знімок Ні Фей.

Відповідно інформації від відомого джерела Digital Chat Station, у Nubia Z60 Ultra з'явиться вбудована фронтальна камера, а в основному модулі головної камери збережеться об'єктив з фокусною відстанню 35 мм.

Крім того, смартфон буде оновлений новим модулем, що включає надширококутний об'єктив, і, природно, буде передбачено систему оптичної стабілізації.

Незважаючи на відсутність офіційного оголошення від Nubia про дату випуску смартфона, внутрішні джерела наголошують, що його варто очікувати.