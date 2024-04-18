Представлений флагман Huawei Pura 70 Ultra. Він робить чіткі фото на швидкості 300 км/год

Характеристики смартфона

Розробники оснастили смартфон Huawei Pura 70 Ultra 6,8-дюймовим дисплеєм OLED LTPO, який підтримує роздільну здатність 2844×1260 пікселів і піксельну щільність 460 PPI. Цей дисплей оснащений панеллю з адаптивною частотою оновлення екрана від 1 до 120 Гц, регулювання яскравості підсвічування з частотою 1440 Гц і частотою дискретизації торкання 300 Гц.

Екран захищений склом другого покоління Kunlun від механічних пошкоджень. Фронтальна камера, розміщена в отворі у верхній частині дисплея, має 13-мегапіксельний сенсор.

Однією з ключових особливостей нового смартфона Huawei є наявність 1-дюймового 50-мегапіксельного сенсора з телескопічною лінзою, що механічно обертається, яка може розширюватися і стискатися.

Ключова особливість - 1-дюймовий 50-мегапіксельний сенсор (фото: Gizchina)

Система камер також включає 40-мегапіксельний надширококутний датчик і 50-мегапіксельний телеоб'єктив з підтримкою макрозйомки і оптичною стабілізацією зображення. Усі три сенсори розміщені у масивному трикутному блоці із закругленими кутами.

Основна камера має змінну діафрагму від f/1.6 до f/4.0 і технологію захисту від трясіння при зрушенні сенсора в процесі стабілізації зображення, що забезпечує професійну якість зйомки.

Камера здатна робити чіткі знімки на швидкості до 300 км/год, а механізм сенсора пройшов випробування на довговічність, підтверджуючи здатність витримувати щонайменше 300 тис. циклів розширень та стисків. Крім того, підтримується 3,5-кратний оптичний та 100-кратний цифровий зум.

Камера здатна робити чіткі знімки на швидкості

до 300 км/год (фото: Gizchina)

Апаратна основа Huawei Pura 70 Ultra - фірмовий мікропроцесор Kirin 9010. Смартфон буде доступний у версіях з 16 Гб оперативної пам'яті та накопичувачем на 512 Гб або 1 Тб.

Для автономної роботи передбачено акумуляторну батарею ємністю 5 200 мА/год з підтримкою провідної зарядки потужністю до 100 Вт, бездротової зарядки 80 Вт і зворотної бездротової зарядки 20 Вт.

Смартфон працює на платформі HarmonyOS 4.2 із підтримкою функцій на основі штучного інтелекту. Підтримується супутниковий зв'язок, а бездротове підключення забезпечують вбудовані адаптери Wi-Fi 802.11ax та Bluetooth 5.2. Сканер відбитків пальців інтегрований у екран.

Місткість батареї становить 5 200 мА/год (фото: Aroged)

Інші параметри та ціна

Габарити смартфона становлять 162, 6х75, 1х8,4 мм, а вага 226 грам. Потенційні покупці зможуть обирати між чорним, білим, зеленим та коричневим варіантами корпусу.

Щодо ціни, то версія Pura 70 Ultra з 16 Гб оперативної пам'яті та 512 Гб внутрішньої пам'яті оцінюється приблизно в 1 380 доларів (54 700 гривень), а за модель з 1 Тб внутрішньої пам'яті доведеться викласти близько 1 520 доларів (60 245 гривень).