Представитель "УДАРа" Белоцерковец пробежал марафон за руку с незрячим (фото)
Представитель партии "УДАР Виталия Кличко", мастер спорта по легкой атлетике Дмитрий Белоцерковец пробежал марафон "Пробег под каштанами" за руку с незрячим спортсменом Русланом Рубелем.
По словам Белоцерковца, это особенный для него день.
"Сегодня особенный для меня "Пробег под каштанами" - бежал не один, а сопровождал незрячего спортсмена Руслана Рубеля. Бег с людьми с нарушениями зрения имеет свои особенности, ведь мы бежали с привязанными друг к другу руками. Мы вместе с Юлией Хан помогли ему пробежать 5 км. Руслан поставил свой личный рекорд на этой дистанции, мне особенно приятно", - отметил Белоцерковец.
Он сообщил, что предложила ему сопровождать Руслана на пробеге Леся Петровская, хотя до этого подобного опыта у Белоцерковца не было.
"Согласился на это предложение, потому что хотел помочь человеку, который очень хотел принять участие в этом мероприятии, однако самостоятельно не мог воплотить этот замысел. Казалось бы, если ты ничего не видишь, ты не можешь и мечтать, что будешь бежать. А Руслан смог и подает пример всем - и людям с инвалидностью, и без! Я уважаю его стремление преодолевать такие трудности", - написал Белоцерковец.
Он поблагодарил Руслана и его тренера Татьяну Лищинскую за их стремление делать невозможное возможным.
"Главное - настоящая воля победителя!" - резюмировал Белоцерковец.
Напомним, сегодня в воскресенье, 30 мая, ко Дню Киева прошел ежегодный благотворительный спортивный 28-й "Пробег под каштанами".