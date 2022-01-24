Кто представит Украину на Евровидении 2022: список всех претендентов и их песни

В 2022 году представлять Украину на Евровидении захотело аж 284 музыканта. Жюри Нацотбора сначала выбрало 27 артистов и сейчас определили восьмерку финалистов.

Стоит отметить, что в этом году правила Нацотбора изменили. Ранее было два полуфинала и финал, а сейчас только финал.

Ранее в финал попадало 12 участников, сейчас только 8. Он состоится 12 февраля в Центре культуры и искусства НАУ.

Alina Pash

Алина Паш представит песню "Тени забытых предков". Эта молодая певица из Закарпатья уже несколько лет возглавляет хит-парады. А недавно она получила престижную премию Music Moves Europe Talents Award.

В своих песнях в стиле фолк Алина Паш показывает украинскую культуру. Трек "Тени забытых предков" – это отсылка к 1960-м годам.

Cloudless

Киевская поп-рок-электронная группа из четырех человек стала известна во время Нацотбора в 2020 году.

Коллектив попал в первый полуфинал, но занял всего 4 место. Их треки часто используются в популярных украинских фильмах, сериалах и программах.

На Нацотборе они представили песню All be alright – "Все будет хорошо". В этой композиции чувствуется влияние рока 80-х.

Kalush Orchestra

Коллектив родом из Прикарпатья, который в своей музыке сочетает украинские традиции с современным рэпом и хип-хопом. Один из участников группы, Игорь Диденчук, в 2021 году выступал на сцене Евровидения в составе Go_A.

Кроме него, в группу входят: рэпер и вокалист Олег Псюк, Джонни Дивний, мульти-инструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик, диджей Килимен.

Kalush Orchestra – это еще один проект известной группы Kalush. На Нацотборе они представили песню "Стефания".

LAUD

Молодой украинский исполнитель Владислав Каращук, который выступает под псевдонимом LAUD.

Он не новичок на Нацотборе и уже несколько раз пробовал свои силы. Выступал дуэтом с разными украинскими исполнителями и всегда был фаворитом у жюри.

На Нацотборе он представил песню Head Under Water – "Голова над водой".

Michael Soul

Белорусский музыкант, который в этом году решил попробовать свои силы от Украины. В 2017 году он был бэк-вокалистом в NAVIBAND.

В 2019 году он представлял Беларусь с песней Humanize. С 2021 года он переехал в Киев, и сейчас он представил для конкурса песню Demons.

Our Atlantic

Коллектив из Умани, который представляет музыку в стили инди-поп. Участники группы – выпускники Уманского областного музыкального колледжа.

В 2018 году они выпустили дебютный альбом и с тех пор выступают на различных музыкальных конкурсах по всей Украине. В 2020 году вышел первый полный альбом группы – "Время развлечений".

Сейчас музыканты представили песню "Моя любовь".

ROXOLANA

Девушка оставила работу менеджером в сельскохозяйственном бизнесе для участия в девятом сезоне "Голос країни". Она была в команде Потапа.

После этого вместе с Mamamusic Роксолана подписала контракт. Она уже сотрудничала с Ниной Матвиенко и KAZKA.

На Нацотборе она представила песню GIRLZZZZ.

WELLBOY

Горячий парень из села Хрунь Сумской области, который "выстрелил" в 2019 году в "Х-фактор" и завоевал любовь судьи Андрея Данилко.

В 2021 году он выпустил сингл "Гуси", который моментально стал популярным. В его музыке сочетается деревенский китч с рэпом и альтернативной поп-музыкой.

Ведущие Евровидение 2022

Ведущей основной сцены в Украине станет Маша Ефросинина, за кулисами – талисман украинского Евровидение Тимур Мирошниченко.