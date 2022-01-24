Хто представить Україну на Євробаченні 2022: список усіх претендентів та їхні пісні

У 2022 році представляти Україну на Євробаченні захотіло аж 284 музиканти. Журі Нацвідбору спочатку обрало 27 артистів і зараз визначили вісімку фіналістів.

Варто зазначити, що цього року правила Нацвідбору змінили. Раніше було два півфінали та фінал, а зараз тільки фінал.

Раніше у фінал потрапляло 12 учасників, зараз тільки 8. Він відбудеться 12 лютого в Центрі культури та мистецтва НАУ.

Alina Pash

Аліна Паш представить пісню "Тіні забутих предків". Ця молода співачка із Закарпаття вже кілька років очолює хіт-паради. А нещодавно вона отримала престижну премію Music Moves Europe Talents Award.

У своїх піснях у стилі фолк Аліна Паш показує українську культуру. Трек "Тіні забутих предків" – це відсилання до 1960-х років.

Cloudless

Київська поп-рок-електронна група з чотирьох осіб стала відома під час Нацвідбору у 2020 році.

Колектив потрапив у перший півфінал, але зайняв всього 4 місце. Їх треки часто використовуються в популярних українських фільмах, серіалах і програмах.

На Нацвідборі вони представили пісню All be alright - "Все буде добре". У цій композиції відчувається вплив року 80-х.

Kalush Orchestra

Колектив родом з Прикарпаття, який у своїй музиці поєднує українські традиції з сучасним репом та хіп-хопом. Один з учасників гурту, ігор Діденчук, у 2021 році виступав на сцені Євробачення у складі Go_A.

Крім нього, в групу входять: репер і вокаліст Олег Псюк, Джонні Дівній, мультиінструменталісти Тимофій Музичук і Віталій Дужик, діджей Кілімен.

Kalush Orchestra - це ще один проєкт відомої групи Kalush. На Нацвідборі вони представили пісню "Стефанія".

LAUD

Молодий український виконавець Владислав Каращук, який виступає під псевдонімом LAUD.

Він не новачок на Нацвідборі й вже кілька разів пробував свої сили. Виступав дуетом з різними українськими виконавцями та завжди був фаворитом у журі.

На Нацвідборі він представив пісню Head Under Water - "Голова над водою".

Michael Soul

Білоруський музикант, який цього року вирішив спробувати свої сили від України. У 2017 році він був бек-вокалістом в NAVIBAND.

У 2019 році він представляв Білорусь з піснею Humanize. З 2021 року він переїхав до Києва, і зараз він представив для конкурсу пісню Demons.

Our Atlantic

Колектив з Умані, який представляє музику в стилі інді-поп. Учасники гурту - випускники Уманського обласного музичного коледжу.

У 2018 році вони випустили дебютний альбом і відтоді виступають на різних музичних конкурсах по всій Україні. У 2020 році вийшов перший повний альбом групи – "Час розваг".

Зараз музиканти представили пісню "Моя любов".

ROXOLANA

Дівчина залишила роботу менеджером в сільськогосподарському бізнесі для участі в дев'ятому сезоні "Голос країни". Вона була в команді Потапа.

Після цього разом з Mamamusic Роксолана підписала контракт. Вона вже співпрацювала з Ніною Матвієнко та KAZKA.

На Нацвідборі вона представила пісню GIRLZZZZ.

WELLBOY

Гарячий хлопець з села Хрунь Сумської області, який "вистрілив" у 2019 році в" Х-фактор" і завоював любов судді Андрія Данилка.

У 2021 році він випустив сингл "Гуси", який моментально став популярним. У його музиці поєднується сільський кітч з репом і альтернативною попмузикою.

Ведучі Євробачення 2022

Провідною основної сцени в Україні стане Маша Єфросиніна, за лаштунками - талісман українського Євробачення Тимур Мірошниченко.