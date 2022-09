Кто представит Украину на Детском Евровидении 2022 и с какой песней (видео)

В финале кроме Златы также участвовали дуэт "София Артеменко и DJ Polinka", Елизавета Петрук, Дарья Реброва и Диана Стасюк.

По итогам соревнования Дзюнька получила наибольшее количество голосов жюри и зрителей: 5 и 4 соответственно, то есть всего - 9 баллов.

Видео: Злата Дзюнька поедет на Детское Евровидение 2022 от Украины

Таким образом, именно она поедет в столицу Армении Ереван на Детское Евровидение 2022, которое состоится 11 декабря. Этот песенный конкурс будет уже 20-м.

Злата проживает в городе Рава-Русская во Львовской области. Юная певица участвовала во многих конкурах и фестивалях, была лауреаткой Prague Art Festival (Чехия), Zvaigzdziu sonata 2022 (Литва), Vistula Sounds 2022 (Польша).

Злата Дзюнька стала победительницей Нацотбора от Украины на Детское Евровидение 2022 (фото: facebook.com/suspilne.eurovision)

Ведущим сегодняшнего финала Нацотбора был Тимур Мирошниченко. В составе жюри были такие звезды, как Кристина Соловий, Мирослава Салий и Анжелика Рудницкая.

Зрители могли голосовать во время прямой трансляции финала песенного конкурса, а также голосовали с полуночи 16 сентября по 15:00 18 сентября.

Видео: песня "Незламна", с которой Злата Дзюнька одержала победу в финале Нацотбора на Детское Евровидение-2022

Песни других участников Нацотбора

В финале юные украинские исполнители представляли такие композиции:

Диана Стасюк с песней "We are the Future". Получила всего 3 балла: от жюри 2 балла и от зрителей 1.

Дарья Реброва с песней "Папороті квітка". Получила 6 баллов: по 3 от жюри и от зрителей.

Елизавета Петрук с композицией "Пісня про Лелечат". Получила 3 балла: от жюри 1 балла и от зрителей 2.

Дуэт "София Артеменко и DJ Polinka" с песней "Замовляння". Получил, как и Злата, всего 9 баллов: но от жюри 4 балла и от зрителей 5.