Хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2022 і з якою піснею (відео)

У фіналі окрім Злати також брали участь дует "Софія Артеменко та DJ Polіnka", Єлизавета Петрук, Дар'я Реброва та Діана Стасюк.

За підсумками змагання Дзюнька здобула найбільшу кількість голосів журі та глядачів: 5 та 4 відповідно, тобто всього - 9 балів.

Відео: Злата Дзюнька поїде на Дитяче Євробачення 2022 від України

Таким чином, саме вона поїде до столиці Вірменії Єреван на Дитяче Євробачення 2022 року, яке відбудеться 11 грудня. Цей пісенний конкурс буде вже 20-м.

Злата проживає в місті Рава-Руська у Львівській області. Юна співачка брала участь у багатьох конкурах та фестивалях, була лауреаткою Prague Art Festival (Чехія), Zvaigzdziu sonata 2022 (Литва), Vistula Sounds 2022 (Польща).

Злата Дзюнька стала переможницею Національного відбору від України на Дитяче Євробачення 2022 (фото: facebook.com/suspilne.eurovision)

Ведучим сьогоднішнього фіналу Нацвідбору був Тимур Мірошниченко. У складі журі були такі зірки, як Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька.

Глядачі могли голосувати під час прямої трансляції фіналу пісенного конкурсу, а також голосували з півночі 16 вересня до 15:00 18 вересня.

Відео: пісня "Незламна", з якою Злата Дзюнька здобула перемогу у фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2022

Пісні інших учасників Національного відбору

У фіналі юні українські виконавці представляли такі композиції:

Діана Стасюк з піснею "We are the Future". Отримала загалом 3 бали: від журі 2 бали та від глядачів 1.

Дар'я Реброва з піснею "Папороті квітка". Отримала 6 балів: по 3 від журі та від глядачів.

Єлизавета Петрук із композицією "Пісня про Лелечат". Отримала 3 бали: від журі 1 бали та від глядачів 2.

Дует "Софія Артеменко та DJ Polinka" з піснею "Замовляння". Отримав, як і Злата, всього 9 балів: але від журі 4 бали та від глядачів 5 балів.