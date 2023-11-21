Представили 10 накрасивіших фото природи зі всієї України. Це просто неймовірно

Що відомо про конкурс

"Вікі любить Землю" - це щорічний міжнародний конкурс фотографій об’єктів, який присвячений пам'яткам природи. Ці світлини наповнюють фонд для ілюстрування Вікіпедії та інших проєктів. Конкурс також має на меті привернути уваги до стану навколишнього середовища. В Україні його проводить громадська організація "Вікімедіа Україна".

Зазначимо також, що це найбільший у світі фотоконкурс пам’яток природної спадщини. Він зародився в Україні у 2013 році, а з 2014 року став міжнародним.

Також додамо, що до конкурсу цього року допускали тільки роботи, які зроблені до 24 лютого 2022 року.

Цьогоріч Україна посіла третє місце серед 50 країн та територій за кількістю завантажених світлин: 121 учасник завантажили 4633 фотографій обʼєктів ПЗФ України", - кажуть організатори.

Вони діляться 10 фото - переможцями конкурсу 2023 року.

Джарилгацький національний природний парк. Херсонська область (фото: Дмитро Трофимчук)

Гора Щербан Мармароського хребта в Карпатах. Закарпатська область (фото: Михайло Пецкович)

Ботанічний заказник "Новий Світ". Автономна Республіка Крим (фото: Олександр Рижков)

Національний природний парк "Верховинський". Івано-Франківська область (фото: Михайло Пецкович)

Седнівський заказник. Чернігівська область (фото: Олександр Арендар)

Національний природний парк "Хотинський". Чернівецька область (фото: Сергій Нестерчук)

"Березовий Гай" у Деснянському районі Києва (фото: Сергій Мірошник)

Серетський гідрологічний заказник. Тернопільська область (фото: Володимир Бурдяк)

Геологічна пам’ятка природи "Нагорянські печери". Вінницька область (фото: Тарас Золотавін)

Ботанічний заказник "Чапля". Хмельницька область (фото: Сергій Нестерчук)