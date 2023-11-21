Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятно

"Вікімедіа Україна" показала 10 лучших фотографий украинской природы. Их выбрали в рамках международного фотоконкурса "Вікі любить Землю" среди 4633 фотографий, сделанных в разных уголках Украины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Вікі любить пам'ятки" в Facebook.
"Вікі любить Землю" - это ежегодный международный конкурс фотографий объектов, посвященный природе. Эти фотографии наполняют фонд для иллюстрирования Википедии и других проектов. Конкурс также призван привлечь внимание к состоянию окружающей среды. В Украине его проводит общественная организация "Вікімедіа Україна".
Отметим также, что это самый большой в мире фотоконкурс достопримечательностей природного наследия. Он зародился в Украине в 2013 году, а с 2014 стал международным.
Также добавим, что к конкурсу в этом году допускались только работы, сделанные до 24 февраля 2022 года.
В этом году Украина заняла третье место среди 50 стран и территорий по количеству загруженных фотографий: 121 участник загрузил 4633 фотографий объектов природы Украины", - говорят организаторы.
Они делятся 10 фото - победителями конкурса 2023 года.
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