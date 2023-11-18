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В Україні випав перший сніг. Дивіться, як засніжило вулиці міст! (відео)

Україна, Субота 18 листопада 2023 10:10
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В Україні випав перший сніг. Дивіться, як засніжило вулиці міст! (відео) Перший сніг в Україні (ілюстративне фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Відразу в кількох містах України в ніч на 18 листопада випав перший сніг. Українці вирішили це фільмувати та ділитися в соціальних мережах.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало фото й відео із засніжених українських міст.

Першим регіоном, куди вже завітала зима, стала Волинь. В окремих населених пунктах сніжити почало ще вдень й до вечора на землі утворилася вже чимала "біла ковдра".

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У Львові та області також випав перший сніг. Тому львів'яни та гості міста відразу почали знімати відомий тренд із танцями під снігом зі своєю коханою людиною.

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У Карпатах зима завжди настає раніше, тому й снігопади в горах уже були. Погода змогла навести неймовірну красу біля озера Синевир!

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Перший сніг також спостерігали на Рівненщині.

Стосовно Києва та області, схоже на те, що сніг трохи пройшов в окремих населених пунктах. Разом із тим найближчими днями снігопадів у столиці не очікується, проте температура може опуститися нижче нуля.

Раніше ми розповідали, в яких областях сьогодні зіпсується погода та до чого готуватися киянам.

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