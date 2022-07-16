Предпринимательниц, которые продолжают вести бизнес несмотря на войну, наградили премией

Первое место заняла Андриана Мальская, основательница "Педиатрии Андрианы Мальской". Она получила 100 000 грн, которые направит на покупку современного кардиографа. Ее клиника во Львове считает своей миссией помогать детям расти здоровыми, а также обучать врачей и интернов детской кардиологии.

"Победа в конкурсе вдохновляет меня работать и постоянно совершенствоваться. Спасибо армии за то, что даете эту возможность, верим в нашу победу, в цветущую Украину и что все дети скоро будут дома", - сказала Андриана Мальская.

Второе место заняла Яна Ситниченко с производством деревянных пазлов CreatifWood. Благодаря ей украинские бренди деревянных пазлов и игрушек знают во всей франкоязычной Европе. С начала полномасштабного вторжения предприятие Яны в Броварах остановилось, но уже за три недели продолжило свою работу. Предпринимательница получила денежную премию 50 000 грн. В следующих планах — продвигать украинский бренд в Европе.

"Мне помогает понимание, что война когда-то закончится и нужно, чтобы страна жила дальше. Победа в руках не только армии и власти, но и бизнеса тоже. Сейчас все знают об Украине через войну, а я хочу показать, что у нас есть не только война, но и талантливые, отважные люди, которые создают качественные продукты", - заявила она.

Третье место досталось Инне Скаржинской с брендом растительной косметики Vesna. Хотя лаборатория и 2 собственных магазина марки были уничтожены россиянами в Буче, Инна возобновила производство во Львове.

"Водитель фуры перевез остатки мебели и оборудования бесплатно, только взяв средства за топливо. Его сын погиб на фронте, перед этим попросив отца помогать с перевозкой вещей людям с оккупированных территорий. Сейчас мы изготавливаем специальные наборы и заживляющие мази для фронта. Более 2000 таких наборов мы уже передали на передовую. Все средства от премии - 50 000 грн пойдут на производство заживляющих мазей и дезодорантов для защитников и защитниц, которые сейчас на фронте защищают нашу страну", - сказала Скаржинская.



Специальную премию и денежное вознаграждение 25 000 грн завоевала Кристина Закревская - она не только основала семейную сыроварню "Будз Баран" в отдаленном селе в Карпатах, но и подсоединила к делу своих соседей. Теперь молоко они сдают на переработку в сыроварню, а не скармливают животным, что дает существенную прибавку в доходах. "Хочу, чтобы больше односельчан могли получать дополнительный доход, но у нас не хватает места для переработки большего количества молока. Поэтому я и приняла участие в конкурсе "создано женщинами" - чтобы привлечь дополнительные средства для расширения сыроварни". Кристина отправляет часть продукции на фронт, а 10% прибыли перечисляет на нужды ВСУ.

Еще одно специальное отличие от "УкрСиббанка" и 50 000 грн получила Ольга Шурова с проектом школы французского языка Musique de Langue. Ее цель - не только обучать украинцев французскому, но и обучать франкоязычных людей по всему миру украинскому языку.

"Очень быстро эта премия стала одним из тех проектов, которые мы решили продолжать любой ценой. В марте мы не знали, сможем ли дойти до конца, но жюри было абсолютно уверенно, что мы должны продолжить конкурс и таким образом продолжить поддерживать женское предпринимательство в Украине. Нас вдохновляли участницы, та сила и решимость, которые они нашли в себе, чтобы спасти свои бизнесы, восстановить жизнь заново в новом городе, помогать своей стране и армии. Женщина может все это не просто слоган, это реальность", - подчеркнула Мод Жозеф, директор Франко-украинской торгово-промышленной палаты, член жюри.

Премия "Создано женщинами" проводится 4 год подряд Франко-украинской торгово-промышленной палатой, участие для конкурсанток является бесплатным.

В этом году поступило 137 заявок, из которых жюри выбрало 10 финалисток. Конкурс призван опровергнуть предубеждения в отношении женщин в бизнесе, усилить их возможности, вдохновить не бояться начинать и продолжать собственное дело.