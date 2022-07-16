Підприємиць, які продовжують вести бізнес попри війну, нагородили премією

Перше місце посіла Андріана Мальська, засновниця "Педіатрії Андріани Мальської". Вона отримала 100 000 грн, які спрямує на покупку сучасного кардіографа. ЇЇ клініка у Львові вважає своєю місією допомагати дітям зростати здоровими, а також навчати лікарів та інтернів дитячої кардіології.

"Перемога в конкурсі надихає мене працювати й постійно вдосконалюватися. Дякуємо армії, за те, що даєте цю можливість, віримо в нашу перемогу, у квітучу Україну і що всі діти скоро будуть вдома", - зазначила Андріана Мальська.

Друге місце посіла Яна Ситніченко із виробництвом дерев'яних пазлів CreatifWood. Завдяки їй українські бренді дерев'яних пазлів та іграшок знають у всій франкомовній Європі. З початку повномасштабного вторгнення підприємство Яни в Броварах зупинилось, але вже за три тижні продовжило свою роботу. Підприємиця отримала грошову премію 50 000 грн. У наступних планах - просувати український бренд в Європі.

"Мені допомагає розуміння, що війна колись закінчиться і потрібно, щоб країна жила далі. Перемога в руках не тільки армії та влади, а й бізнесу також. Зараз всі знають про Україну через війну, а я хочу показати, що в нас є не лише війна, але й талановиті, відважні люди, які створюють якісні продукти", - заявила вона.

Третє місце дісталось Інні Скаржинській з брендом рослинної косметики Vesna. Хоча лабораторія і 2 власних магазини марки були знищені росіянами у Бучі, Інна відновила виробництво у Львові.

"Водій фури перевіз залишки меблів та обладнання безкоштовно, лише взявши кошти за паливо. Його син загинув на фронті, перед цим попросивши батька допомагати з перевезенням речей людям з окупованих територій. Зараз ми виготовляємо спеціальні набори й загоювальні мазі для фронту. Понад 2000 таких наборів ми вже передали на передову. Всі кошти від премії - 50 000 грн підуть на виробництво загоювальних мазей та дезодорантів для захисників та захисниць, які зараз на фронті боронять нашу країну", - сказала Скаржинська.

Спеціальну премію і грошову винагороду 25 000 грн виборола Христина Закревська - вона не лише заснувала сімейну сироварню "Будз Баран" у віддаленому селі в Карпатах, але й під'єднала до справи своїх сусідів. Тепер молоко вони здають на переробку в сироварню, а не згодовують тваринам, що дає суттєву прибавку в доходах. "Хочу, щоб більше односельців могли отримувати додатковий дохід, але в нас не вистачає місця для перероблення більшої кількості молока. Тому я і взяла участь у конкурсі "Створено жінками" - щоб залучити додаткові кошти для розширення сироварні". Христина відправляє частину продукції на фронт, а 10% прибутку перераховує на потреби ЗСУ.

Ще одну спеціальну відзнаку від "Укрсиббанку" і 50 000 грн отримала Ольга Шурова з проектом школи французької мови Musique de Langue. ЇЇ мета - не лише навчати українців французької, але й навчати франкомовних людей по всьому світу української мови.

"Дуже швидко ця премія стала одним із тих проектів, які ми вирішили продовжувати за будь-яку ціну. У березні ми не знали, чи зможемо дійти до кінця, але журі було абсолютно впевнено, що ми маємо продовжити конкурс і таким чином продовжити підтримувати жіноче підприємництво в Україні. Нас надихали учасниці, та сила і рішучість, які вони віднайшли у собі, щоб врятувати свої бізнеси, відбудувати життя наново у новому місті, допомагати своїй країні та армії. Жінка може все - це не просто слоган, це реальність", - підкреслила Мод Жозеф, директорка Франко-української торгово-промислової палати, член журі.

Премія "Створено жінками" проводиться 4 рік поспіль Франко-українською торгово-промисловою палатою, участь для конкурсанток є безплатною.

Цього року надійшло 137 заявок, з яких журі обрало 10 фіналісток. Конкурс покликаний спростувати упередження щодо жінок в бізнесі, посилити їхні можливості, надихнути не боятися розпочинати та продовжувати власну справу.