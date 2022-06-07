Как предотвратить образование рака кожи летом: основные способы защиты от солнца

Летом очень важна защита от солнца, ведь это главная профилактика рака кожи. Также ультрафиолетовые лучи могут ускорять фотостарение кожи.

Врачи говорят, что ультрафиолетовые лучи не только вызывает морщины и пигментные пятна, но и повышает риск рака кожи и меланомы.

Что делать, чтобы уменьшить негативное воздействие ультрафиолетовых лучей:

Выбирайте тень . Летом стоит уменьшить пребывание под прямыми солнечными лучами, особенно с 10:00 до 16:00;

. Летом стоит уменьшить пребывание под прямыми солнечными лучами, особенно с 10:00 до 16:00; Защищайте кожу одеждой . Если вы вынуждены находиться на солнце в период его высокой активности, то старайтесь одеваться так, чтобы все участки кожи были закрытыми;

. Если вы вынуждены находиться на солнце в период его высокой активности, то старайтесь одеваться так, чтобы все участки кожи были закрытыми; Используйте солнцезащитные кремы . Ежедневное использование солнцезащитного средства с SPF 15 и выше может снизить риск развития плоскоклеточного рака на 40% и меланомы на 50%;

. Ежедневное использование солнцезащитного средства с SPF 15 и выше может снизить риск развития плоскоклеточного рака на 40% и меланомы на 50%; Носите головной убор . Лучше всего для защиты подойдет шляпа из плотной ткани;

. Лучше всего для защиты подойдет шляпа из плотной ткани; Используйте настоящие протисонцеві очки. Идеальные очки от солнца должны блокировать от 99% лучей UVA и UVB, а не просто затемнять.

Чтобы предотвратить ожоги и фотостарение, защищаться от солнца нужно всем. И особенно осторожными нужно быть людям с некоторыми формами псориаза и акне, гиперпигментацией, розацеа, а также с послеоперационными шрамами и большим количеством невусов (родинок).

Ультрафиолетовое излучение способствует образованию жизненно важных питательных веществ и витамина D (их также можно получить через пищу). Чрезмерное облучение может представлять риск. Солнечные ожоги, преждевременное старение и рак кожи - все это риск длительного пребывания на солнце.

Важно знать, что рак кожи может развиться у людей любого типа и цвета кожи. Поэтому, защита от ультрафиолетового излучения является важной ответственностью не только летом, но и в течение года.

Когда такие лучи проникают в кожу, то они вызывают повреждение клеток эпидермиса (верхних слоев кожи), обезвоживают и нарушают соединительную ткань, поэтому кожа постепенно теряет эластичность.