Як запобігти утворенню раку шкіри влітку: основні способи захисту від сонця

Влітку дуже важливий захист від сонця, адже це головна профілактика раку шкіри. Також ультрафіолетове проміння може прискорювати фотостаріння шкіри.

Лікарі кажуть, що ультрафіолетове проміння не тільки викликає зморшки та пігментні плями, але й підвищує ризик раку шкіри та меланоми.

Що робити, щоб зменшити негативний вплив ультрафіолетового проміння:

Обирайте затінок . Влітку варто зменшити перебування під прямим сонячним промінням, особливо з 10:00 до 16:00;

. Влітку варто зменшити перебування під прямим сонячним промінням, особливо з 10:00 до 16:00; Захищайте шкіру одягом . Якщо ви змушені перебувати на сонці в період його високої активності, то намагайтесь одягатися так, щоб усі ділянки шкіри були закритими;

. Якщо ви змушені перебувати на сонці в період його високої активності, то намагайтесь одягатися так, щоб усі ділянки шкіри були закритими; Використовуйте сонцезахисні креми . Щоденне використання сонцезахисного засобу з SPF 15 і вище може знизити ризик розвитку плоскоклітинного раку на 40% і меланоми на 50%;

. Щоденне використання сонцезахисного засобу з SPF 15 і вище може знизити ризик розвитку плоскоклітинного раку на 40% і меланоми на 50%; Носіть головний убір . Найкраще для захисту підійде капелюх із щільної тканини;

. Найкраще для захисту підійде капелюх із щільної тканини; Використовуйте справжні протисонцеві окуляри. Ідеальні окуляри від сонця повинні блокувати від 99% променів UVA й UVB, а не просто затемнювати.

Щоб запобігти опікам і фотостарінню, захищатись від сонця потрібно всім. Та особливо обережними треба бути людям із деякими формами псоріазу та акне, гіперпігментацією, розацеа, а також із післяопераційними шрамами та великою кількістю невусів (родимок).

Ультрафіолетове випромінювання сприяє утворенню життєво важливих поживних речовини та вітаміну D (їх також можна отримати через їжу). Надмірне опромінення може становити ризик. Сонячні опіки, передчасне старіння та рак шкіри - все це ризик довготривалого перебування на сонці.

Важливо знати, що рак шкіри може розвинутися у людей будь-якого типу та кольору шкіри. Тому, захист від ультрафіолетового випромінювання є важливою відповідальністю не лише влітку, але й протягом року.

Коли такі промені проникають у шкіру, то вони викликають пошкодження клітин епідермісу (верхніх шарів шкіри), зневоднюють та порушують сполучну тканину, тому шкіра поступово втрачає еластичність.